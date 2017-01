Nur kleinere Einsätze zum Jahreswechsel

Die Grafschaft Bentheim hat einen friedlichen Jahreswechsel erlebt. Polizei und Feuerwehren rückten nur zu kleineren Einsätzen aus. In Itterbeck brannte ein Holzschuppen nieder, in Hoogstede fing ein Auto Feuer.

Nordhorn. Einen ruhigen Jahreswechsel haben die Einsatz- und Rettungskräfte in der Grafschaft Bentheim verzeichnet. Wie die Polizei mitteilte, mussten die Beamten der Dienststellen aus Nordhorn und Lingen – wie zu jedem Jahreswechsel – zwar zu zahlreichen Einsätzen ausrücken, Besonderheiten waren diesmal jedoch nicht zu verzeichnen. Neben einigen Körperverletzungen wurden Sachbeschädigungen und mehrere Verkehrsverstöße, wie Fahren unter Alkohol und Drogen, festgestellt. Weil es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Meppen deutlich lebhafter zuging, schickten die Dienststellen aus Lingen und die der Autobahnpolizei, je eine Streife zur Unterstützung. Ähnlich ruhig ging es bei den Feuerwehren zu.

Nordhorn: Die Kameraden, die sich freiwillig für den Dienst in der Silversterbereitschaft gemeldet hatten, verbrachten eine unspektakuläre Nacht, teilte die Nordhorner Feuerwehr mit. Nur der Brandmeister musste um kurz nach 1 Uhr zu einem gemeldeten Heckenbrand ausrücken – dieser stellte sich jedoch als brennende Feuerwerksbatterie heraus. Weitere Fahrzeuge brauchten nicht auszurücken.

Am Vormittag war die Feuerwehr unabhängig von Silvesterraketen und Böllern zu einer Brandmeldeanlage in einen Verbrauchermarkt gerufen worden. „Die Feuerwehr Nordhorn bedankt sich für das umsichtige Verhalten mit Feuerwerk“, heißt es in der Mitteilung.

Bad Bentheim/Gildehaus: Die Kameraden aus der Burgstadt mussten in der Nacht lediglich zu einem Einsatz ausrücken. „Gegen 0.25 Uhr bekamen wir die Meldung, dass ein Baum an der Hilgenstiege brennt“, berichtet der stellvertretende Ortsbrandmeister Frank Hengstmann. Die Wehr rückte mit drei Fahrzeugen und 17 Mann aus, doch die Nachbarn hatten den Baum bereits gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte dann lediglich noch die Glutnester. Ärgerlich findet Frank Hengstmann, dass die Leute den Müll aus benutzten Böllern und Raketen nicht vernünftig weggeräumt hatten. Aus Gildehaus wurden keine Einsätze für die Feuerwehr gemeldet.

Schüttorf: Für die Feuerwehr Schüttorf war es ebenfalls eine sehr ruhige Nacht. Es galt lediglich zwei Einsätze abzuarbeiten. Um 2.49 Uhr löste die Brandmeldeanlage eines Betriebes im Schüttorfer Industriegebiet aus. Es handelte sich aber um einen Fehlalarm. Lediglich der Einsatzleiter musste ausrücken. Wie die Schüttorfer Wehr mitteilt, gab es währenddessen den zweiten Einsatz der Nacht um 2.59 Uhr. „Am Alten Bentheimer Weg nahe des Bahnhofs stand ein Altkleidercontainer in Flammen. Wir sind mit drei Fahrezeugen und sieben Feuerwehrleuten ausgerückt, um den Brand zu löschen. Nach Öffnen des Containers konnte der brennende Inhalt abgelöscht werden“, teilte die Feuerwehr Schüttorf mit. Der Einsatz war nach gut 30 Minuten beendet.

Uelsen: Eine relativ kurze Neujahrsnacht hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Uelsen. Gegen 7.30 Uhr wurden sie nach Getelomoor gerufen. Dort hatte in einem Waldstück ein Schuppen mit Brennholz Feuer gefangen. Der Schuppen brannte nieder, die Bäume blieben unversehrt. Es gab auch keine Verletzten. Die Feuerwehrleute zogen das gelagerte Holz mit einem Traktor auf ein angrenzendes Feld und löschten die Flammen. Bis es soweit war, mussten die Feuerwehrleute eine lange Wasserleitung legen. Der nächste Hydrant lag 760 Meter entfernt. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ist eingeschaltet. In der Nacht selbst war es in der Samtgemeinde Uelsen ruhig geblieben, die Rettungskräfte hatten keinen Einsatz.

Wietmarschen: In den beiden großen Ortsteilen Wietmarschen und Lohne verlief der Jahreswechsel friedlich. Die Rettungskräfte der Feuerwehren wurden zu keinem Einsatz gerufen.

Emlichheim: Am Langenpatt in Hoogstede hat in der Neujahrsnacht gegen 2 Uhr ein Auto gebrannt. Als die Flammen gelöscht waren, fand die Polizei eine abgefeuerte Feuerwerksbatterie. „Sie wurde augenscheinlich absichtlich an den Fahrzeugreifen abgestellt und dann entzündet“, vermutet die Polizei. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Hoogstede war mit einem Fahrzeug und sieben Kameraden im Einsatz. Durch das schnelle Eingreifen von Passanten mit einem Feuerlöscher konnte verhindert werden, dass das Auto komplett ausbrannte. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92000 zu melden.

Neuenhaus: Hier blieb es ruhig. Keine besonderen Vorkommnisse, teilte Ortsbrandmeister Christian Bergmann am Sonntag mit.