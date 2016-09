Nur die Kreis-SPD leidet unter Wahlkater

Nordhorn. Selbstkritisch will die SPD ihre Ergebnisse analysieren. „Doch doch“, sagt Kreisvorsitzende Silvia Pünt-Kohoff, von Wahlkater könne man schon sprechen. Die Frage, „was wollen die 30 Prozent, die uns kreisweit gewählt haben“ und „wo ist der kritische Punkt“ bei jenen, die der SPD die Stimmen versagt haben, stand am Montagabend im Mittelpunkt einer Kreisvorstandssitzung. Es sei kaum tröstlich, dass die Grafschafter SPD, die im Kreistag zwei von 17 Sitzen verloren hat, „voll im niedersachsenweiten Trend“ liegt. An politische Partnerschaften denkt die SPD-Vorsitzende erst einmal nicht. Eine Gruppe mit der CDU? – Silvia Pünt-Kohoff lacht.

Pro Grafschaft ist bindungsunwillig. „Wir werden niemals eine Gruppe eingehen“, stellt Kreisvorsitzender Klaus Lübke klar. Mit dem Wahlergebnis ist Lübke zufrieden. „Ja, auf Kreisebene hätten‘s auch drei Mandate sein dürfen“, stellt der Nordhorner fest. Aber immerhin habe man sich auf zwei Sitze im Kreistag verdoppelt. Jetzt wolle Pro Grafschaft Sachpolitik machen, frei nach dem Motto: „Wer gute Vorschläge macht, kann mit unserer Unterstützung rechnen.“

Mit zwei Sitzen ist auch die FDP im Kreistag vertreten. Ihr Kreisvorsitzender, Thomas Brüninghoff, hatte ebenfalls auf einen dritten Sitz gehofft. Mit dem Ergebnis könne die FDP aber zufrieden sein, resümiert er. Zurückblickend sei die Zusammenarbeit mit der CDU in einer Gruppe zwischen 2011 und 2016 „bis auf das eine oder andere Thema“ gut gelaufen. Aber jetzt „werden die Karten neu gemischt“. Am Donnerstag wird der FDP-Kreisvorstand darüber beraten.

Die CDU setzte bereits am Montagabend während einer Kreisvorstandssitzung die Signale auf „Start“. Ohne einen Partner wird sie im Kreistag mit 24 von 51 Sitzen keine Mehrheit haben, selbst wenn der Landrat das CDU-Parteibuch besitzt. „Wir sind offen gegenüber jeder demokratischen Partei“, sagt Kreisvorsitzender Reinhold Hilbers. Die CDU ist mit gut 47 Prozent die eindeutig stärkste Partei im Kreistag geblieben. Darin sieht Hilbers einen „sehr klaren Auftrag, weiter zu arbeiten“.

Als Partner käme für ihn durchaus die FDP in Frage. „Wir haben fünf Jahre lang sehr gut und effizient gearbeitet“, so der CDU-Kreisvorsitzende. Dass die AfD mit einem Sitz in den Kreistag einrückt, ist aus Sicht der größeren Parteien nicht gerade erfreulich, mit 1,05 Prozent sei deren Abschneiden in der Grafschaft jedoch unterdurchschnittlich. Insgesamt hatte der einzige AfD-Kandidat, Andreas Sander, 541 persönliche Stimmen bekommen bei einer Gesamtstimmenzahl von 1809. Zur Wahl gegangen waren 60.213 Grafschafter Bürger.

