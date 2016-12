Nürnberg schlägt Kaiserslautern dank Last-Minute-Tor

Mehr aus diesem Ressort

Zum Jahresabschluss müssen die Bundesligisten die letzten Kräfte mobilisieren. Das Duell in Gladbach könnte für Schubert und Ismaël ein Endspiel sein. Aber der VfL gibt seinem Coach Rückendeckung. mehr...

Auch im zweiten Parallel-Riesenslalom der Weltcup-Geschichte gelingt dem deutschen Team ein vorderer Rang. Nicht Routinier Neureuther, sondern Stefan Luitz überzeugt in Alta Badia - und ist auch mit dem Format des Wettkampf im Gegensatz zu anderen happy. mehr...

Es ist das Spiel der Spiele in dieser Bundesliga-Hinrunde: Tabellenführer FC Bayern gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig. Die „Abteilung Attacke“ der Münchner bleibt vorher ungewohnt ruhig. Die Leipziger wollen den Bayern Beine machen. mehr...

Bayer Leverkusen gerät immer tiefer in die Krise. Beim 1:2 gegen den FC Ingolstadt war nichts mehr von der einst großen Spielkultur zu sehen. Im Westderby am Mittwoch in Köln stehen Bayer und Coach Roger Schmidt unter Druck. mehr...