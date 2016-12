NSU-Prozess: Vorlage von Gutachten zu Zschäpe verzögert sich

dpa München. Zu Beginn des Prozesstages am Dienstag kam es zunächst zu längeren Auseinandersetzungen über den Umgang mit einem persönlichen Brief Zschäpes an einen ehemals in Nordrhein-Westfalen einsitzenden Neonazi.

Nach einem Protest von Zschäpes Anwältin Anja Sturm gegen die Verlesung von Zitaten durch einen Nebenklage-Anwalt wurde die Hauptverhandlung unterbrochen. Ob und wann der Sachverständige Henning Saß mit der Erstattung seines Gutachtens beginnen kann, war am Vormittag offen.