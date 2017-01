Mehr aus diesem Ressort

In zwei Wochen darf Borussia Dortmund im Achtelfinale der Champions League bei Benfica Lissabon ran. Viel mehr beschäftigt den BVB derzeit die Sorge, den Sprung in die Köngsklasse zur neuen Saison zu verpassen. mehr...

Hinfallen und wieder aufstehen - niemand im alpinen Ski-Weltcup personifiziert dieses Motto so sehr wie Lindsey Vonn. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur erklärt die Amerikanerin, wie sie das gelernt hat - und was ihr in der Karriere wirklich wichtig ist. mehr...