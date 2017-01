Nowitzki kassiert mit Dallas unnötige Niederlage in Miami

Mehr aus diesem Ressort

Antholz ist für Simon Schempp das, was Wimbledon für Boris Becker war. Doch in seinem „Wohnzimmer“ reicht es für den Skijäger diesmal nicht für das Podest. Mit Rang fünf ist er aber bester Deutscher. Es gewinnt der Russe Anton Schipulin. mehr...

Am Samstag steht in Kitzbühel die schwerste Abfahrt der Welt im Kalender, in gut zwei Wochen beginnen die alpinen Weltmeisterschaften - und der Respekt vor den deutschen Speedfahrern wächst und wächst. Josef Ferstl zeigte mit Rang acht im Super-G, warum das so ist. mehr...