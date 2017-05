„Normaler Wahnsinn“ in Uelsen

Nach dem traditionellen „Dautrappen“ in Uelsen ziehen Polizei und Gemeinde ein durchwachsenes Fazit. Bauhofmitarbeiter räumten die zugemüllte Strecke am Freitag. Die Polizei musste mehrere Anzeigen schreiben.

Uelsen. Bis zu 2000 „Dautrapper“ haben sich an Himmelfahrt in Uelsen am traditionellen Spaziergang von der Wassermühle bis zum Lönsberg beteiligt. Viele waren laut Polizei stark angetrunken. Etliche Anzeigen wegen Körperverletzungen mussten geschrieben werden. Für einige endete die Party im Krankenhaus. Ein Polizist spricht aber vom „normalen Wahnsinn“. Mitarbeiter der Gemeinde haben am Freitagmorgen rund sechs Kubikmeter Müll entlang der Strecke eingesammelt. Das sei ungefähr ähnlich viel wie im Vorjahr, heißt es.

