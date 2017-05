dpa Düsseldorf. Kann sich die rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen halten? Die heutige Landtagswahl wird es zeigen. Mehr als 13 Millionen Menschen in NRW sind wahlberechtigt. Umfragen gingen zuletzt von einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von der SPD und CDU-Herausforderer Armin Laschet aus. Zur Wahl stellen sich 31 Parteien. Neben SPD, CDU, Grünen und FDP haben den Umfragen zufolge auch Linke und AfD Chancen auf den Einzug in den Landtag.