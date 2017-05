Nordkorea feuert erneut Rakete ab

dpa Pjöngjang. Trotz mehrerer UN-Verbotsresolutionen und internationaler Appelle hat Nordkorea nach Angaben Südkoreas erneut eine Rakete getestet. Die Rakete sei nach dem Start an der Ostküste nahe Wonsan 450 Kilometer weit in Richtung offenes Meer geflogen, teilte der Generalstab der südkoreanischen Armee mit. Japan verurteilte den Abschuss auf das Schärfste und kündigte Konsequenzen an. Bei der Rakete handelte es sich den Angaben Südkoreas zufolge vermutlich um eine Rakete des Typs Scud. In Seoul berief Präsident Moon Jae In den Nationalen Sicherheitsrats ein.