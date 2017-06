Nordhorns Südwesten hat 2020 eine eigene Feuerwehr

Nordhorn. Über das weitere Vorgehen nach dem Brandschutzbedarfsplan informierten die für Bildung, Ordnung und Soziales zuständige Stadträtin Marlies Schomakers und Bürgermeister Thomas Berling in der Ratssitzung am Donnerstag. Für den Neubau des Feuerwehrhauses schreibt die Stadt jetzt einen Architektenwettbewerb aus. Die Ausschreibung des nicht offenen Wettbewerbs richtet sich an 15 Teilnehmer. Baubeginn an der Denekamper Straße soll 2018 sein. Mit der Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses wird Ende 2019/Anfang 2020 gerechnet.

Der in enger Abstimmung mit der Feuerwehr definierte Standort ist über 4000 Quadratmeter groß und soll alle Voraussetzungen bieten, um von hieraus einmal mit einer eigenständigen Freiwilligen Ortsfeuerwehr den Südwesten in Sachen Bergen, Löschen und Retten sichern zu können. In der Tagesverfügbarkeit sollen die Einsatzkräfte von der Wohnung wie vom Arbeitsplatz aus den neuen Standort innerhalb von vier Minuten erreichen können.

Der Neubau an der Denekamper Straße soll rund 80 aktiven Einsatzkräften zuzüglich einer Jugendfeuerwehr samt Alters- und Ehrenabteilung Platz und einem Fuhrpark von neun Feuerwehrfahrzeugen Garagen bieten. Zudem müssen auf dem Areal ausreichende Park-, Rangier- und Übungsflächen angelegt sein. Da die Fläche an einer viel befahrenen Süd-Nord-Verkehrsachse liegt, müssen sich die Planer besonders für eine reibungslose und verkehrssichere Zu- und Abfahrt etwas einfallen lassen.

Die Neustrukturierungen für die Freiwillige Feuerwehr Nordhorn und die Ortsfeuerwehr Brandlecht basieren auf den Untersuchungsergebnissen des von der „Forplan GmbH“ erstellten Brandschutzbedarfsplans (die GN berichteten bereits ausführlich). Ziel der langfristig angelegten Umbau- und Erweiterungsplanungen ist eine besser ausgestattete, organisierte und vergrößerte Freiwillige Feuerwehr, die vor allem noch schneller Einsätze im Südwesten der Stadt sowie im Ortsteil Klausheide fahren kann. Wie Bürgermeister Berling dazu berichtete, hat die Stadt bis 2020 insgesamt 4,9 Millionen Euro für Investitionen und Modernisierung des gesamten Nordhorner Feuerwehrbereichs im Haushalt eingestellt.

Um den Zielen kurzfristig näher zu kommen, wurde in enger Abstimmung mit der Feuerwehrführung in Klausheide bei der Firma Reiner-Ritz ein Löschfahrzeug stationiert, das zu den Werkzeiten von freiwilligen Feuerwehrleuten besetzt wird, die bei der Firma beschäftigt sind. Die Ortsfeuerwehr Brandlecht wird bei Einsätzen im südlichen Stadtbereich mit alarmiert. Für den Südwesten wurde die vorläufige Feuerwache am Richterskamp 7 A mit zwei Löschfahrzeugen und einem Einsatzleitwagen in Betrieb genommen. Sie soll in dem geplanten Neubau an der Denekamper Straße zur Keimzelle für die dritte Freiwillige Ortsfeuerwehr werden.

Die beiden Feuerwehren an der Wietmarscher und Denekamper Straße, die zurzeit über 120 aktive männliche und weibliche Feuerwehrleute verfügt, sollen künftig aus jeweils zwei Zügen mit jeweils rund 80 Einsatzkräften bestehen und eine eigene Jugendfeuerwehrarbeit betreiben. Wie sich der Fahrzeugpark künftig verteilen wird, ist nach den Worten von Stadträtin Schomakers noch nicht entschieden. Den Kauf einer zweiten Hubrettungsbühne schloss sie jedoch aus: Ob das Fahrzeug einmal an der Wietmarscher oder Denekamper Straße stationiert wird, hänge von einer Untersuchung der größten Risikopotenziale in den zugeordneten Stadtbezirken ab.

Da Nordhorn keine Berufsfeuerwehr hat und anstrebe, sei für die ehrenamtliche Feuerwehr eine gute Nachwuchsarbeit überlebenswichtig, sagte Schomakers: „Wenn alles umgesetzt wird, dann ist die Sicherheit der Bürger noch mehr gewährleistet – und die Bedingungen für Feuerwehr sind optimiert.“

Im Rat stießen die Vorhaben nach dem in seinen vielen Details vorgestellten Brandschutzbedarfsplan auf einhellige Zustimmung. Großes Lob für ihre ehrenamtliche Arbeit erhielten von den Fraktionen auch die Ortsfeuerwehren Nordhorn und Brandlecht. Wichtig sei es, so der allgemeine Tenor in Politik und Verwaltung, die Neustrukturierungen weiterhin gemeinsam mit der Feuerwehrführung zu planen, die dafür speziell eine „Arbeitsgruppe Brandschutzbedarfsplan“ eingerichtet hat.

