Nordhorns Seniorenbeirat will mehr bewegen

Nordhorns Seniorenbeirat geht in seine vierte Wahlperiode. Seit 15 Jahren ist er das Sprachrohr der älteren Bevölkerung in der Kreisstadt. Es bleibt der Wunsch im öffentlichen Bewusstsein eine größere Rolle zu spielen.

Nordhorn. Nordhorn. „Wir vertreten zwischen 10.000 und 15.000 Nordhorner.“ Mit dieser Aussage versucht der stellvertretende Vorsitzende des städtischen Seniorenbeirates, Hans Schneider, deutlich zu machen, wie wichtig das Gremium ist, in das er jüngst gewählt wurde. „Wir vertreten etwa ein Drittel der Menschen, die hier leben“, rechnet er weiter.

Doch der Seniorenbeirat will für seine Rolle als Vertreter von Nordhorns älteren Bevölkerungsschichten stärker werben. In der Öffentlichkeit werde er zu wenig wahrgenommen. Dabei lebe das Gremium, das selbst keine Agenden oder Themenschwerpunkte setzt, von den Anregungen, die aus der Bevölkerung an es herangetragen werden. Einzig auf diese Art und Weise könne sich der Seniorenbeirat in die Arbeit von Politik und Verwaltung einbringen. „Wir bündeln die Anregungen und Wünsche der Senioren und tragen sie weiter an die Stadt. Wir wollen nicht im eigenen Saft schmoren“, sagt Schneider.

„Wir sind in Rats- und Ausschusssitzungen vertreten. Zwar sind wir nicht stimm-, dafür jedoch sprechberechtigt“, erklärt der Vorsitzende, Hermann Snyders. Und was sie kundtun können in den Sitzungen, sind die Sorgen und Wünsche der Nordhorner über 60 Jahren, zu deren Vertretung der Seniorenbeirat ins Leben gerufen wurde. Seine insgesamt zwölf Mitglieder sind keine Politiker. Sie dürfen gemäß den Richtlinien nicht Mitglied des Rates oder eines Ausschusses sein und nicht für die Stadt Nordhorn arbeiten. Gewählt wird der Beirat von Vertretern der Vereine, Verbände und Institutionen, die in der Seniorenarbeit aktiv sind.

Neutral und ohne Parteibuch

„Wir machen keine Parteipolitik, wir sind neutral“, sagt Snyders. Trotzdem stellt das zwölfköpfige Gremium fest, dass seine Sitzungen, die allesamt öffentlich sind, nur von wenigen Leuten besucht werden. Dabei versuche der Beirat beispielsweise Referenten zu gewinnen, die Vorträge halten, die mit der Lebenswirklichkeit der Nordhorner Senioren zu tun haben. Als Beispiel nennt Hans Schneider das Thema „Patientenverfügung“. Geplant ist auch, einen Referenten zu finden, der über Wohnraumsicherung für ältere Menschen spricht.

Die Stadt Nordhorn hat erkannt, dass der demografische Wandel, das zunehmende Altern der Gesellschaft, ein Thema ist, das sie über einen langen Zeitraum begleiten will. Daher hat sie vor rund 15 Jahren mit dem Seniorenbeirat einen Ansprechpartner für ältere Bürger geschaffen. Und die Stadt gibt dem Beirat das Gefühl, dass sie seine Anregungen ernst nimmt.

Vieles, was der Seniorenbeirat anstößt, werde von Politik und Verwaltung umgesetzt. „Die Quote ist hoch“, sagt Snyders. Seien es Bushaltestellen am Gildehauser Weg oder Ampeln, die langsamer umschalten, die Stadt reagiere auf Anregungen des Seniorenbeirates. „Meistens sind das Mängelbehebungen“, sagt der 73-jährige Vorsitzende.

Aber das Gremium hat auch schon größere Projekte wie etwa den Mehrgenerationen-Fitnessparcours im Stadtpark mit angeschoben (die GN berichteten). Rund 35.000 Euro hatte das Projekt gekostet. Der Seniorenbeirat half zudem bei der Suche nach Sponsoren. Ein weiteres großes Projekt steht bereits auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung am Montag, 6. Februar, um 18 Uhr. Der Seniorenbeirat will anfragen, ob die Halle an der Frensdorfer Schule wieder in eine Sporthalle zurückgebaut werden könne, damit Senioren und Menschen mit Behinderungen sie nutzen können.

Auch deshalb wünscht sich der Seniorenbeirat mehr Beteiligung etwa an seinen öffentlichen Sitzungen, die an jedem ersten Montag im Monat abgehalten werden. „Wir würden gern bekannter werden. Wir wollen den Leuten helfen. Sie sollen keine Hemmungen haben, zu uns zu kommen“, sagt Snyders, und Schneider ergänzt: „Wir sind das Sprachrohr der Senioren.“

Ungehört bleiben ihre Aktionen nicht: Besonders hohen Zulauf haben die Seniorenfahrten. „Das wird so gut angenommen, wir können gar nicht alle mitnehmen“, berichtet Schneider. Rund 250 Senioren melden sich zu den Fahrten an und füllen so etwa fünf Reisebusse.