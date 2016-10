Nordhorns neue Elektro-Ladesäule steht am Rathaus

Die fünfte Ladesäule für Elektrofahrzeuge und -fahrräder im Nordhorner Stadtgebiet ist seit Dienstag am Rathaus in Betrieb.

gn Nordhorn. Stadtbaurat Thimo Weitemeier, Klimaschutzmanagerin Lizzi Sieck und NVB-Geschäftsführer Dr. Michael Angrick nahmen die neue E-Ladesäule direkt am Nordhorner Rathaus in Betrieb.

Mit dieser fünften öffentlichen Ladesäule in Nordhorn unterstreichen Stadt und NVB ihr Bestreben, die Infrastruktur in Sachen E-Mobilität weiter voranzutreiben. „Neben dem direkten Klimaschutz sind E-Fahrzeuge auch für die Aufenthalts- und Lebensqualität in der Stadt sehr förderlich. Luftschadstoffe werden vermieden und die Lärmbelastung gesenkt“, erklärt Stadtbaurat Thimo Weitemeier. Ziel sei es, den Bürgerinnen und Bürgern durch immer bessere Voraussetzungen den Umstieg auf die im Vergleich zu Verbrennungsmotoren klimafreundlicheren E-Autos zu erleichtern. „Deshalb haben wir selbst seit einigen Wochen das erste E-Auto in unserem Fuhrpark, um mit gutem Beispiel voranzufahren“, berichtet Weitemeier.

Die schlanke Ladesäule der NVB hat allerhand zu bieten. So erkennt sie automatisch, welche Ladeleistung notwendig ist und variiert diese je nach Fahrzeugtyp. Sie ist so konzipiert, dass zeitgleich zwei Elektrofahrzeuge oder E-Bikes betankt werden können. Mit dem Steckdosen-Typ 2 wird das europaweit am meisten verwendete Stecker-System eingesetzt. Außerdem befinden sich in den zwei Ladepanels je eine Schuko-Steckdose mit drei Kilowatt Ladeleistung.

„Der Kunde tankt bei uns 100 Prozent Ökostrom. Umwelt- und Klimaschutz geht uns alle an. Und wir leisten hier als Energieversorger vor Ort gerne unseren Beitrag“, sagt Dr. Michael Angrick.

Für die Nutzung der NVB-Ladesäulen ist der Erwerb einer Ladekarte notwendig. Über die Kooperationsplattform www.Ladenetz.de können rund 8000 Stromtankstellen im In- und Ausland leicht gefunden und genutzt werden. Die Ladekarte gibt es für acht Euro im Monat im NVB-Kundencenter in Nordhorn.