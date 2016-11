Nordhorns City strahlt ab Mittwoch weihnachtlich

gn Nordhorn. Ab kommenden Mittwoch weihnachtet es wieder in der Nordhorner Innenstadt: Am 23. November um 18 Uhr wird der Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone offiziell eröffnet. Bereits ab 17.30 Uhr sorgt die Musikschule auf der NVB-Bühne vor den Vechte-Arkaden für vorweihnachtliche Stimmung.

Das Warenangebot der rund 40 Buden auf dem Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr wieder sehr vielseitig: Handgemachte Tischlaternen, Holzdekorationen, Adventsgestecke, selbstgemachte Liköre und Marmeladen sind ebenso zu finden wie Süßwaren, verschiedene Speisen, Glühwein und Feuerzangenbowle. Auch bei einem mehrfachen Besuch lassen sich immer wieder neue Angebote entdecken. Schilder an den Buden zeigen, was zu welchen Zeiten dort verkauft wird.

Traditionsgemäß wird es auch auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt wieder die Kunsthandwerkersonntage geben. Zusätzlich zu den Buden werden weitere Marktstände aufgebaut, an denen ausschließlich handgemachte Waren angeboten werden.

Erstmals hat der VVV in diesem Jahr eine eigene Weihnachtsbude auf dem Weihnachtsmarkt, in der eine Auswahl von Nordhorner Souvenirs angeboten wird. Hier ist auch der Nordhorn-Gutschein erhältlich, der in mehr als hundert Nordhorner Geschäften eingelöst werden kann.

Darüber hinaus ist die Weihnachtsbude der richtige Ort, um zu erfragen, ob ein Weihnachtstaler einen Sofortgewinn bringt. In diesem Jahr wurde die Weihnachtstaleraktion deutlich verändert. Neben 19 Hauptgewinnen werden nun 250 Sofortgewinne verlost. Diese Sofortgewinne werden vor Ort an der Weihnachtsmarktbude des VVV herausgegeben.

Die kleinen Besucher des Weihnachtsmarktes können sich wieder von der Atmosphäre des Märchenwaldes an der Alten Bleiche verzaubern lassen. Zwischen beleuchteten Bäumchen gibt es Märchenfiguren zu entdecken. Hier haben die Kinder täglich (außer sonntags) von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr die Möglichkeit, im GN-Vorlesezelt den Weihnachtsgeschichten der Vorlesepaten und Lesefüchse zu lauschen.

Außerdem werden Aufführungen des Kasper Theaters, der Nordhorner Marionettenbühne sowie des Märchenerzählers Karl-Heinz Schudt zum Träumen einladen. Am zweiten und dritten Advent sind der Phantasie beim Kinderschminken zwischen 14 und 18 Uhr wieder keine Grenzen gesetzt. An allen anderen Tagen ist der Märchenwald von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

In diesem Jahr verbindet der Nikolaus am 5. Dezember den Weihnachtsmarkt des Tierparkes mit dem in der Innenstadt: Sein Besuch in Nordhorn startet um 15 Uhr erstmals im Tierpark. Von dort fährt er mit den Vechtebooten in Richtung Innenstadt, wo er nach einer Runde um die Vechteinsel um 17 Uhr am Markt aussteigt. In einer Kutsche zieht er, begleitet von seinen Helfern, von der Lingener Torbrücke durch die Hauptstraße, Firnhaberstraße und Hagenstraße und verteilt dabei Süßigkeiten. Im Anschluss beginnt um 18 Uhr das traditionelle Nikolausknobeln.

Jeden Donnerstag ist auf dem Weihnachtsmarkt After-Work-Abend. Arbeitskollegen, Freunde und Familien treffen sich nach der Arbeit, um bis 22 Uhr Glühwein, Feuerzangenbowle und weitere Getränke zu genießen. Beim VVV können für diese Termine After-Work-Getränkegutscheine gekauft werden – bei Vorlage einer GN-Card wird hierfür sogar ein Rabatt gewährt.

Dekoration und Programm des Weihnachtsmarktes wurden in diesem Jahr aufgestockt. So schmücken 200 zusätzliche Tannen die Innenstadt. Auf dem Weihnachtsmarkt begegnet man einem lebendigen Lebkuchenmann oder kleinen Elfen. Außerdem versüßt erstmals ein Schokoladenbrunnen die Vorweihnachtszeit in der Innenstadt. Auf der Bühne vor den Vechte-Arkaden stimmen Künstler wie der Kinderliedermacher Christian Hüser, die singenden Rentiere von Saxeon, die Blaskapelle „Bergvennenkapel“, die Dameskapel „Onvermeidelijk“ und viele mehr mit weihnachtlichen Melodien auf das schönste Fest des Jahres ein.

Der Weihnachtsmarkt öffnet montags bis sonnabends von 11 bis 20 Uhr, zum Knobelabend und an den After-Work-Donnerstagen bis 22 Uhr sowie sonntags von 14 bis 20 Uhr.

Karte: Oliver Wunder