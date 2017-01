Nordhorner wird Beauftragter für Missbrauchsfälle

Der gebürtige Nordhorner und frühere Präsident des Landgerichts, Antonius Fahnemann, will sich künftig als Beauftragter für Missbrauchsfälle im Bistum engagieren. Berufen hat ihn der katholische Bischof Franz-Josef Bode.

mm/epd Osnabrück. Das Bistum Osnabrück setzt künftig noch stärker als bisher darauf, dass die Beauftragten für Missbrauchsfälle völlig unabhängig von der Institution Kirche ihre Aufgabe wahrnehmen können. Neben der Frauenärztin Irmgard Witschen-Hegge, die bereits seit Ende 2002 in dieser Funktion tätig ist, hat das Bistum nun Antonius Fahnemann zum neuen Ansprechpartner ernannt.

Fahnemann war bis Ende 2016 Präsident des Landgerichts. „Ich bin Bischof Bode dankbar für die Berufung, aber ich werde dieses Ehrenamt unabhängig und frei von Zwängen ausüben, nichts schönreden oder abwiegeln“, sagte Fahnemann bei seiner Vorstellung. Fahnemann und Witschen-Hegge sollen als Ansprechpartner etwaige Vorwürfe sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch Priester oder andere kirchliche Mitarbeiter prüfen.

Der Jurist Fahnemann unterstrich die große Bedeutung der Unabhängigkeit des Amtes. Er selbst habe das Vertrauen in die Institution Kirche zu einem großen Teil verloren, als von 2010 an zahlreiche Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche bekanntwurden, jetzt sei er vom Willen zur Aufklärung überzeugt (siehe Interview). Es sei für die Opfer auch nach Jahrzehnten noch wichtig, so der Jurist, „dass eine Schuld festgestellt wird, sonst bleibt eine offene Wunde“.

Auch der Personalchef des Bistums, Ulrich Beckwermert, wies darauf hin, dass bewusst Menschen für dieses Amt ausgesucht worden seien, „die nicht im kirchlichen Bereich tätig sind oder waren“. Er rief dazu auf, jeglichen Verdachtsfall zu melden und versprach die sofortige Weiterleitung an die Staatsanwaltschaft, falls sich ein Verdacht erhärten sollte: „Jeder Fall von Kindesmissbrauch ist ein Verbrechen und nichts darunter.“

Witschen-Hegge betonte, dass viele Opfer sich erst nach 2010 getraut hätten, ihre Leiden zu erzählen. In der Regel seien dadurch ihre Beziehungen zu anderen Menschen bis heute belastet.

Bis heute sind nach Angaben des Bistums 28 konkrete Hinweise auf sexuelle Übergriffe gegen Kinder und Jugendliche eingegangen, die sich gegen 21 Personen richten und teilweise bis zu 70 Jahre zurückreichen. Viele Missbrauchsfälle seien strafrechtlich verjährt, zwölf der 18 verdächtigten Priester seien bereits gestorben. Drei seien pensioniert und nicht mehr im Gemeindedienst tätig. Ein Priester wurde den Angaben des Bistums zufolge trotz strafrechtlicher Verjährung in einem kirchenrechtlichen Verfahren verurteilt. Er darf nicht mehr in der Kinder- und Jugendseelsorge arbeiten und keine Leitungsämter mehr übernehmen. In einem Fall wurde ein Priester zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er kinderpornografisches Material aus dem Internet herunterladen hatte.

„Drei Fragen an Antonius Fahnemann“ lesen sie am Dienstag in den GN.