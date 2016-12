Nordhorner Weihnachtstaler: Die Gewinnzahlen

In Nordhorn sind die Gewinnzahlen der diesjährigen Weihnachtstaler-Aktion gezogen worden. Auf welches Los welcher Gewinn entfällt, ist der Liste sämtlicher Preise in diesem Artikel zu entnehmen.

gn Nordhorn. Die Losziehung im Rahmen der großen Weihnachtstaleraktion der Nordhorner Innenstadtgeschäfte ist am Freitag in den Räumen der Grafschafter Volksbank-Filiale an der Torbrücke unter notarieller Aufsicht über die Bühne gegangen. Eine kleine Losfee zog bei der Weihnachtstalerverlosung des VVV-Stadt- und Citymarketing Nordhorn 20 Gewinner.

Die Gewinnzahlen

1. Preis: Ein Reisegutschein im Wert von 2.500 € von Reisebüro Berndt; Losnummer 039021

Ein Reisegutschein im Wert von 2.500 € von Reisebüro Berndt; Losnummer 039021 2. Preis: Ein Einkaufsgutschein im Wert von 1.000 € von Marktkauf Kutsche; Losnummer 099546

Ein Einkaufsgutschein im Wert von 1.000 € von Marktkauf Kutsche; Losnummer 099546 3. Preis: Ein Einkaufsgutschein im Wert von 500 € von Intersport Matenaar; Losnummer 080857

Ein Einkaufsgutschein im Wert von 500 € von Intersport Matenaar; Losnummer 080857 4. Preis: Ein Nordhorn Gutschein im Wert von 300 € von der Grafschafter Volksbank; Losnummer 095363

Ein Nordhorn Gutschein im Wert von 300 € von der Grafschafter Volksbank; Losnummer 095363 5. Preis: Ein Gutschein für 2 Übernachtungen für zwei Personen inkl. zwei 3 Gänge Menüs im Wert von 298 € vom Riverside Hotel; Losnummer 068656

Ein Gutschein für 2 Übernachtungen für zwei Personen inkl. zwei 3 Gänge Menüs im Wert von 298 € vom Riverside Hotel; Losnummer 068656 6. Preis: Eine Männer- und Frauentour für zwölf Personen im Wert von 179 € vom VVV- Stadt- und Citymarketing Nordhorn e.V.; Losnummer 124731

Eine Männer- und Frauentour für zwölf Personen im Wert von 179 € vom VVV- Stadt- und Citymarketing Nordhorn e.V.; Losnummer 124731 7. Preis: Eine Rückrunden Dauerkarte für die Saison 2016/2017 im Wert von 171 € von der HSG Nordhorn; Losnummer 024834

Eine Rückrunden Dauerkarte für die Saison 2016/2017 im Wert von 171 € von der HSG Nordhorn; Losnummer 024834 8. Preis: Ein Gutschein für Strom und Gas im Wert von jeweils 100,00 € von der nvb; Losnummern 078482

Ein Gutschein für Strom und Gas im Wert von jeweils 100,00 € von der nvb; Losnummern 078482 9. Preis: Ein Gutschein für Strom und Gas im Wert von jeweils 100,00 € von der nvb; Losnummer 012800

Ein Gutschein für Strom und Gas im Wert von jeweils 100,00 € von der nvb; Losnummer 012800 10. Preis: Ein Schlemmerkorb im Wert von 100 € von der Fleischerei Huesmann; Losnummer 010054

Ein Schlemmerkorb im Wert von 100 € von der Fleischerei Huesmann; Losnummer 010054 11. Preis: Eine Kanutour für sechs Personen im Wert von 100 € vom Kanuverleih - Nordhorn; Losnummer 033226

Eine Kanutour für sechs Personen im Wert von 100 € vom Kanuverleih - Nordhorn; Losnummer 033226 12. Preis: Ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 € von Marktkauf Kutsche; Losnummer 056838

Ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 € von Marktkauf Kutsche; Losnummer 056838 13. Preis: Ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 € von Marktkauf Kutsche; Losnummer 027918

Ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 € von Marktkauf Kutsche; Losnummer 027918 14. Preis: Ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 € von Marktkauf Kutsche; Losnummer 029066

Ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 € von Marktkauf Kutsche; Losnummer 029066 15. Preis: Ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 € von MADISON; Losnummer 069064

Ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 € von MADISON; Losnummer 069064 16. Preis: Ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 € von J. Zierleyn KG; Losnummer 100544

Ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 € von J. Zierleyn KG; Losnummer 100544 17. Preis: Ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 € von J. Zierleyn KG; Losnummer 046241

Ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 € von J. Zierleyn KG; Losnummer 046241 18. Preis: Ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 € von CC Fashion GmbH; Losnummer 014177

Ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 € von CC Fashion GmbH; Losnummer 014177 19. Preis: Ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 € von der Stadt-Parfümerie Pieper GmbH; Losnummer 073956

Ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 € von der Stadt-Parfümerie Pieper GmbH; Losnummer 073956 20. Preis: Ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 € von Fielmann: Losnummer 005661

Die Gewinne können vom 27.12.2016 bis zum 15.1.2017 beim VVV-Nordhorn, Firnhaberstraße 17, Tel. 05921 8039-0 angemeldet werden. Danach wird eine offizielle Preisübergabe an alle Gewinner stattfinden.