Nordhorner Vechtesee ist zum Baden ungeeignet

Nordhorn. Zwei Tage nachdem Rettungskräfte die Wasserleiche eines 24-jährigen Afghanen nach einer langwierigen Suchaktion aus dem Vechtesee gezogen haben, sind viele Fragen noch ungeklärt. Auch wenn vieles darauf hindeutet, dass der junge Mann ertrunken ist, sind die genauen Todesumstände noch nicht ermittelt. Derzeit wird sein Leichnam in der Rechtsmedizin in Oldenburg obduziert. Die Polizei geht von einem tragischen Unglücksfall aus. „Uns sind bislang keine Hinweise auf äußere Einwirkungen bekannt“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber den GN.

Vechtesee ist kein Badesee

Grundsätzlich handelt es sich bei dem Vechtesee nicht um einen Badesee, entsprechend ist das Baden dort untersagt. „Badeseen müssen speziell als solche ausgewiesen werden“, sagte ein Sprecher der Stadt Nordhorn und verwies auf die niedersächsische Badegewässerverordnung. Um das Prädikat „Badesee“ zu erhalten, muss erst überprüft werden, ob sich der entsprechende See auch eignet. Unter anderem wird dabei die Wasserqualität gemessen.

Der Vechtesee eignet sich aus mehreren Gründen nicht: Da die Vechte durch den See fließt, treten stellenweise Strömungen auf. Des Weiteren weist der Grund des Sees einige Untiefen auf. Badegäste könnten plötzlich unverhofft absacken und unter Wasser geraten. „Als Nichtschwimmer hat man da kaum eine Chance“, heißt es vonseiten der Stadt. Zudem würden die Boote auf dem See Badegäste gefährden. Auch der Naturschutz spiele eine Rolle: Die Stadt verweist auf die Brut- und Setzzeit, die nicht gestört werden dürfe.

Warum am Ufer des Vechtesees ein Sandstrand liegt, wenn im Wasser doch Schwimm- und Tauchverbot gelten, sorgt bei vielen Nordhornern für Stirnrunzeln. Der Strand – angelegt, damit dort die Sportler des Nordhorner Triathlons ins Wasser steigen – lag ursprünglich auf der gegenüberliegenden Uferseite. Dort musste er vor rund zehn Jahren dem Bau des Hotels weichen. Kurzzeitig als Beachhandballfeld genutzt, ist es nach Angaben der Stadt immer noch Sinn und Zweck, Triathleten den Weg ins kühle Nass zu ebnen. Das soll auch am 30. Juli wieder passieren. In diesem geschützten Veranstaltungsrahmen werden die Sportler allerdings unter anderem von der DLRG beaufsichtigt.

Die fehlenden Badeverbotsschilder erklärt die Stadt Nordhorn so: Badeseen müssen als solche gekennzeichnet werden, nicht anders herum. Dennoch habe die Stadt in der Vergangenheit Verbotsschilder im und am Vechtesee aufgestellt. Diese seien teilweise dem Vandalismus zum Opfer gefallen. Sie wurden von Unbekannten abmontiert und ins Wasser geworfen.

Neue Schilder geplant

Noch in dieser Woche will man sich mit Vertretern der DLRG zusammensetzen und den Wortlaut für neue Warn- und Verbotsschilder abstimmen. Piktogramme sollen zudem unmissverständlich klar machen, dass im Vechtesee das Baden nicht gestattet ist.

Laut Heiner Hoymann vom Arbeitskreis Flüchtlingshilfe können Flüchtlinge aus dem arabischen Raum selten Schwimmen. Es sei denn, sie kommen aus Küstenregionen. Andernfalls gebe es wenig Möglichkeiten das Schwimmen zu üben.

Spezielle Kurse werden den Neuankömmlingen aktuell nicht angeboten. Das teilte der Kreissportbund mit. Zu Beginn des Jahres bot die DLRG in Bad Bentheim zwei Kurse für Flüchtlingskinder und -jugendliche an. In Neuenhaus tat es ihnen die Borussia im Frühjahr gleich mit einem Kursus für erwachsene Flüchtlinge und in Schüttorf der Sportclub mit einem Kursus für muslimische Frauen. Schulpflichtige Flüchtlingskinder lernen im Sportunterricht schwimmen.