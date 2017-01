Nordhorner Triathlon nimmt Konturen an

Die Neuauflage steigt am 30. Juli am Vechtesee. Die Organisatoren von der Stadt sowie des Leichtathletik-Clubs, des SV Vorwärts und des Bootsclubs treiben die Planungen voran. Wichtig ist ihnen der Jedermann-Charakter.

Nordhorn. Die Stadt Nordhorn will gemeinsam mit dem SV Vorwärts, dem Leichtathletik-Club sowie dem Bootsclub wieder einen Triathlon am Vechtesee veranstalten. Die Planungen für den sportlichen Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen, der am Sonntag, 30. Juli, über die Bühne gehen soll, kommen gut voran. „Für Nordhorn ist es ein wichtiges Ereignis, dass wir mit einigen Vereinen wieder einen Triathlon auf die Beine stellen und die Stadt sich bereit erklärt hat, die Veranstaltung zu unterstützen“, sagte Johann Büngeler, 2. Vorsitzender des SV Vorwärts, bei einem Arbeitstreffen der Organisatoren.

Die Macher des Nordhorner Triathlons haben sich auf die Fahnen geschrieben, eine Veranstaltung mit Jedermann-Charakter anzubieten. „Es dürfen aber natürlich auch Leistungssportler teilnehmen“, sagte Dieter Dinkhoff, 2. Vorsitzender des LC Nordhorn. Angeboten werden drei Wettbewerbe: Schüler können einen Duathlon aus Laufen (2 km), Radfahren (10 km) und Laufen (2 km) absolvieren. Daneben wird es einen Staffeltriathlon geben, bei dem die Disziplinen 500 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 6 km Laufen von verschiedenen Startern absolviert werden. Abschließend erfolgt dann der Start für den „normalen“ Triathlon über die selben Distanzen.

„Wir wollen Grafschafter Teilnehmer aufrufen, zum Beispiel auch Firmenmannschaften, Kegelclubs und Schulen“, beschreibt Dinkhoff die Zielgruppen. Durch die Ausrichtung auf lokale Starter erhoffen sich die Veranstalter auch, dass viele Zuschauer die Veranstaltung besuchen, um Freunde, Verwandte sowie Kollegen anzufeuern. Ein wichtiges Thema ist zudem Inklusion. So kann eine Staffel auch von einem Schwimmer sowie einem Rollstuhlfahrer und Handbiker gebildet werden.

Insgesamt stehen bei der ersten Auflage dieser Triathlon-Veranstaltung 250 Startplätze zur Verfügung – je 100 in den Einzelwettbewerben sowie 50 im Staffelrennen. Der Start- und Zielbereich wird ebenso am Bootshaus aufgebaut wie die Wechselzone. Geschwommen wird im Vechtesee, die Laufstrecke führt um den See und die Radstrecke geht über die Seeuferstraße sowie den Oorder Weg und die Emsbürener Straße in Richtung Engden. Der Wendepunkt dieser zwei Mal zu fahrenden Strecke befindet sich kurz vor dem Rastplatz Tillenberge auf Höhe der Einmündungen Poaschebarg/Oortlöödiek.

„Es ist ein super Gelände, auf dem wir die Veranstaltung aufziehen können“, sagt Gerd Snieders, Vorsitzender des SV Vorwärts. Die Organisatoren zurrten bei dem Treffen am Dienstagabend viele Dinge fest. Sie verteilten zum Beispiel Aufgaben wie Ordnungsdienst oder Startnummernverwaltung oder legten die nötige Zahl von Absperrgittern fest.

Das Startgeld für den Schüler-Duathlon beträgt 10 Euro, Staffeln müssen 24 Euro zahlen. Einzelstarter im klassischen Triathlon sind mit 20 Euro dabei. Anmeldungen für den Nordhorner Triathlon werden erst zu einem späteren Zeitpunkt entgegengenommen. Denkbar als Startpunkt ist ein Termin Ende April oder Anfang Mai.

Artikel zum Thema Neustart für den Triathlon am Vechtesee