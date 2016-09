Nordhorner Reitturnier mit Prüfungen bis S-Klasse

Beim Sommerturnier des RFV Nordhorn am Kloster Frenswegen wird der Große Preis am Sonntag in einer Springprüfung der Klasse M* mit Stechen vergeben. In der Dressur steht ein St. Georg Spezial auf dem Programm.

Nordhorn. Die Reitanlage am Kloster Frenswegen ist ab Freitag Schauplatz von Spring- und Dressurprüfungen bis zur Klasse S. Krönender Abschluss des dreitägigen Sommerturniers des Reit- und Fahrvereins Nordhorn sind am Sonntag eine S-Dressur sowie der Große Preis, um den die Springreiter in einer Prüfung der Klasse M* mit Stechen kämpfen.

Die Wettbewerbe beginnen bereits am Freitag um 8 Uhr. Am ersten Turniertag zeigen sich insbesondere die jungen Pferde in Dressur- und Springpferdeprüfungen bis zur Klasse L. Die bedeutendsten Prüfungen am Sonnabend sind die Dressur der Klasse M** (13.15 Uhr) und das Spring der Klasse M* um 16 Uhr. Eine Mannschaftsspringprüfung der Klasse A* beendet diesen Turniertag.3

Einer der Höhepunkte der Nordhorner Reitertage ist der St. Georg Spezial auf dem großen Viereck am Sonntag um 13 Uhr. Für diese S-Dressurprüfung gaben 45 Teilnehmer ihre Anmeldung ab. Gespannt sein darf man auf das Abschneiden der Grafschafter Dressurspezialisten wie Karin Ammeling, Amandine Volland und Sabine Egbers vom RSC Haftenkamp, Merle-Ronja Schmidt vom RFV Wietmarschen, Katja Behrendt vom RFV Isterberg sowie Sophie Reef vom RFV Samern. Im vergangenen Jahr siegte Frederic Wanders vom RSC Osnabrücker Land.

Für den Großen Preis, in diesem Jahr als Springprüfung der Klasse M* mit Stechen ausgeschrieben, meldeten 32 Reiterinnen und Reiter ihre Pferde an. Auch Vorjahressieger Felix Feitsma vom RFV Isterberg zu dieser letzten Prüfung am Sonntag um 16.30 Uhr an den Start. Schon einige Stunden vorher wird an gleicher Stelle die Qualifikation zum Grafschafter-Volksbank-Cup ausgetragen. Um 12.15 Uhr gibt es die letzte Möglichkeit, Punkte für das Finale dieser Turnierserie zu sammeln, das bei den Isterberger Reitertagen vom 7. bis 10 Oktober veranstaltet wird. Bisher konnte Jannes Göhlfennen drei der vier Qualifikationen für sich endscheiden.

Für sein großes Sommerturnier konnte der RFV Nordhorn den Salzbergener Karsten Humme als Parcours-Chef gewinnen. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.