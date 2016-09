Nordhorner Oktober im Zeichen des Erntedanks

Zur 40. Auflage des Nordhorner Oktobers am kommenden Wochenende werden Tausende Besucher erwartet. Neben Fassanstich und Musik gibt es erstmals eine Genuss- und Oldtimermeile. Außerdem ist am Sonntag verkaufsoffen.

gn Nordhorn. In diesem Jahr steht der Nordhorner Oktober erstmals unter dem Motto Erntedank. Am Sonnabend, 24. September, und Sonntag, 25. September, veranstaltet der VVV-Stadt- und Citymarketing Nordhorn zum 40. Mal den Nordhorner Oktober. Das beliebte Stadtfest findet am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr statt, zusätzlich haben die Innenstadtgeschäfte am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Höhepunkt für Kinder und Jugendliche ist am Sonnabend der große Kinderflohmarkt, der am Mühlendamm entlang des Stadtparks und in der Burgstraße bis hin zur Ochsenstraße stattfindet. Hier lassen sich schon frühmorgens richtige Schnäppchen von Kindern für Kinder ergattern. Deshalb sind die Standflächen für Kinder reserviert, Trödelware wird nicht zugelassen. Die Eltern der kleinen Verkäufer müssen beachten, dass aus organisatorischen Gründen kein Flohmarkt auf dem Schweinemarkt stattfinden kann.

Die offizielle Eröffnung des Nordhorner Oktobers findet am Sonnabend um 10 Uhr gegenüber der Fleischerei Huesmann statt. Gemeinsam mit der Handwerkskammer als Hauptsponsor eröffnet die stellvertretende Bürgermeisterin Silvia Fries das zweitägige Stadtfest mit einem Fassanstich.

Samstagabend Partymeile mit Live-Bands

An beiden Tagen werden den Besuchern in der Innenstadt Erntedank-Präsentationen, eine Landmaschinenmeile in Kooperation mit Engbers & Söhne Landtechnik, viele Verkaufs- und Beköstigungsstände sowie Aktionen von Kinderschminken über lustige Karussellfahrten bis hin zu Gewinnspielen und Sonderaktionen geboten.

In diesem Jahr findet erstmals in der Firnhaberstraße eine Genuss- und Oldtimermeile statt. Hier kann man Street Food und Getränke genießen und gleichzeitig die alten Schätze der Oldtimermeile bestaunen.

Parallel findet auf dem Schweinemarkt die „Schweinemarkt-Gaudi“ mit einem beeindruckenden Bühnenprogramm statt. Der Karnevalsclub „Junge Narren“, „De Bergvennenkapel“ und „The Border Line Dancers“ sorgen hierbei für tolle Unterhaltung für klein und groß.

Samstagabend verwandelt der „Rocktober“ die Nordhorner Innenstadt ab 18 Uhr in eine Partymeile und lädt Nachtschwärmer mit Live-Bands auf fünf verschiedenen Bühnen zum Feiern ein. Im Bereich Restaurant Frentjen sorgen „Double2Rock“ für Unterhaltung. Auf dem Vorplatz der Vechte-Arkaden wird die Live-Band „Good Taste“ vom Schwalbennest Nordhorn präsentiert. Bon Café heizt seinen Besucher mit „Seventy Four“ ein und Fleischwaren Huesmann sorgt mit den „Outrage DJs“ für ausgelassene Atmosphäre. Auch am Schweinemarkt ist zu dieser Zeit noch lange nicht Schluss, denn hier tritt die Live-Band „Hands-Up“ auf und sorgt für ordentliche Partystimmung mit Freunden, Familie und Kollegen in der Wasserstadt.

Am Sonntag ist zusätzlich zum Nordhorner Oktober verkaufsoffen von 13 bis 18 Uhr. Der Programmflyer zum Stadtfestwochenende liegt beim VVV Nordhorn sowie in vielen Geschäften aus und kann auf der Website www.vvv-nordhorn.de eingesehen und heruntergeladen werden.

