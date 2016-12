Nordhorner kämpft weiter gegen Krankenkassenreform

Nordhorn. Es ist der 6. Dezember, gegen 8.30 Uhr. Der Nordhorner Dieter Hoesmann steht vor der evangelischen Erlöserkirche in Essen. Es ist ein kalter, trockener, sonniger Dienstagmorgen. „Besser als nass“, sagt er sich. Im Gotteshaus feiern CDU-Politiker einen ökumenischen Gottesdienst. Zusammen mit seinen Mitstreitern wartet Hoesmann auf sie. Die Gruppe protestiert gegen das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (kurz: GMG). Dieses Gesetz kostet Hoesmann viel Geld.

Über seinen ehemaligen Arbeitgeber hat er eine Lebensversicherung bei einer Direktversicherung abgeschlossen. Sein Arbeitgeber hat monatlich Teile seines Nettogehalts in die Versicherung einbezahlt. Am 14. November 2003 hat die damalige rot-grüne Bundesregierung eine Krankenkassenreform vorgelegt, um die Krankenkassenbeiträge zu stabilisieren. Rückwirkend wurden dadurch Sozialversicherungsbeiträge auf die Auszahlung bestimmter Lebensversicherungen fällig. Das GMG gilt seit 2004.

Kampf seit drei Jahren

Diese „doppelte Beitragszahlung“ empfindet Hoesmann als eine Ungerechtigkeit, die er nicht hinnehmen will. Er bezeichnet sich selbst als „GMG-Geschädigter“. Seit rund drei Jahren ist er Teil der gleichnamigen Interessensgemeinschaft und kämpft für sein Recht. In Essen vor der evangelischen Erlöserkirche will der Nordhorner CDU-Politiker abpassen, die auf dem Weg zur Grugahalle sind. Dort treffen sich die Christdemokraten zu ihrem Bundesparteitag. Hoesmann und seine Mitstreiter drücken einzelnen Politikern Flugblätter in die Hand. Einige bleiben stehen und hören sich interessiert an, was die „GMG-Geschädigten“ zu sagen haben. Andere ignorieren die Gruppe und laufen einfach weiter.

Organisiert hat die Flyer-Verteilung der Verein „Direktversicherungsgeschädigte“. Dieser hat sich am 10. Oktober 2015 gegründet und existiert parallel zur Interessengemeinschaft, die der Nordhorner als eine „lose Verbindung“ beschreibt. Mittlerweile zählt der Verein rund 600 Mitglieder, darunter auch Dieter Hoesmann. Er ist sowohl Vereinsmitglied als auch in der Interessensgemeinschaft organisiert.

Mahnwachen vor dem Landgericht

„Der Verein soll stetig wachsen. Je größer er ist, desto mehr Wirkung kann er entfalten“, sagt der Nordhorner. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, greift der Verein beispielsweise auf Mahnwachen vor dem Landgericht in Düsseldorf zurück, begleitet Mitglieder zu Prozessen oder verteilt Flugblätter in Fußgängerzonen.

„Wenn die Zeit es zulässt und die Aktion nicht zu weit weg ist, bin ich dabei“, sagt Hoesmann. Seine gesamte Freizeit widmet er dem Kampf gegen die „Doppelverbeitragung“ allerdings nicht. Über das Jahr verteilt, investiert er etwa eine Woche. „Zur Bundestagswahl wollen wir aber verstärkt in die Öffentlichkeit gehen und mehr Druck auf die Politik erzeugen“, kündigt er an. Dann haben sie die Möglichkeit, auf die zur Wahl stehenden Volksvertreter einzuwirken. „Nach der Wahl wird das schwieriger“, sagt Hoesmann. Er fürchtet, dass der Fall der „Direktversicherungsgeschädigten“ danach in den Schubladen der Politiker verschwindet.

Vertrauen in Politik hat gelitten

Einige Mitglieder wünschen sich allerdings eine „etwas härtere Gangart“, erzählt Hoesmann. Bislang habe es mit Bundes- und Landtagsabgeordneten nur Gespräche auf „freundlicher Basis“ gegeben. Deren Antworten waren für Hoesmann und die übrigen „GMG-Geschädigten“ unbefriedigend.

„Mein Vertrauen in die Politik hat schon stark gelitten“, berichtet der Nordhorner. Wie genau diese „härtere Gangart“ aussehen soll, haben die Vereinsmitglieder in ihren Videokonferenzen noch nicht beschlossen. Bislang stehe nur diese Forderung im Raum. „‘Härtere Gangart‘ bedeutet aber nicht, dass wir gewalttätig werden“, stellt er klar. Man wolle lediglich mit mehr Nachdruck für seine Sache kämpfen.

Einige Ideen dazu hat Dieter Hoesmann bereits: Er möchte einen Stammtisch für „GMG-Geschädigte“ aus der Grafschaft einrichten. Dort könne man sich zusammensetzen und gemeinsame Aktionen planen. „In Rheine hat die Ortsgruppe Flyer in der Fußgängerzone verteilt“, gibt er ein Beispiel. Ähnliches könne er sich auch in Nordhorn vorstellen. „Das wäre mein Wunsch.“

