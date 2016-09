Nordhorner in den USA: Unter acht Millionen Kühen

Seit acht Monaten wohnt Derk Schoolkate aus Nordhorn in einem Dorf in Kalifornien – in einem Landkreis mit 10.000 Einwohnern und acht Millionen Kühen. Das Parlamentarische Patenschafts-Programm hat ihn dorthin gebracht.

Nordhorn. Mein Name ist Derk Schoolkate und ich darf Deutschland und unseren Wahlkreis im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) vertreten. Ich wohne jetzt seit acht Monaten in Cedarville, einem kleinen Dorf mit 500 Einwohnern in Nordost-Kalifornien. Es ist komplett anders als das klassische Hollywood-Kalifornien: In meinem Landkreis, Modoc County (fünf Mal so groß wie das Emsland), gibt es nur 10.000 Menschen – aber acht Millionen Kühe. Und es wird auch ein wenig kälter als in Los Angeles: In diesem Winter hatten wir bis zu -30°C.

Die nächste Stadt ist zweieinhalb Stunden entfernt

Trotz all der Kühe ist es ziemlich leise in Suprise Valley mit seinen rund 1000 Menschen. Die nächste größere Stadt ist ganze zweieinhalb Stunden entfernt. Und dann gibt es noch Reno, die nächstgelegene Großstadt, welche dreieinhalb Stunden entfernt ist. Zwischen Cedarville und Reno ist fast nur Wüste, deswegen kann ich die Lichter von Reno an klaren Nächten von hier aus sehen. Auch wenn die für mitteleuropäischen Verhältnisse immensen Entfernungen zunächst ungewohnt sind, bin ich gerne hier und habe auf jeden Fall ein zweites Zuhause gefunden.

Meine Schule, die Suprise Valley High School – Home of the Hornets –, hat nur 40 Schüler. Deshalb kommt es vor, dass wir Kurse mit nur vier oder fünf Schülern haben. Auch wenn es nur eine Handvoll Schüler gibt, haben wir interessante Kurse wie zum Beispiel „Animal Science“, was in etwa Biologie mit dem Fokus auf Nutztierhaltung darstellt. Darüber hinaus haben wir eine schuleigene, sehr gut ausgerüstete Werkstatt in der Schweiß- und Mechanikkurse stattfinden.

Großes Interesse an Deutschland

Viele Leute hier stellen sehr interessiert Fragen über Deutschland – manchmal scherzhaft und manchmal doch sehr ernst. Sie fragen zum Beispiel, ob es auf deutschen Autobahnen wirklich erlaubt ist, so schnell zu fahren, wie man möchte. Oder auch, ob es erlaubt ist, mit 16 schon Bier zu trinken.

Da ich auf einer Ranch wohne, muss ich mich natürlich auch um die Tiere kümmern. Vom Ziegenmelken bis zum Kühe zur nächsten Weide Treiben – auf einem Pferd mit Lasso ausgerüstet wohlgemerkt – war bis jetzt alles dabei.

Die Uhren laufen hier langsamer als im manchmal hektischen Deutschland, was ehrlich gesagt sehr schön ist. Dennoch freue ich mich schon, meine Freunde und Familie Ende Juni wiederzusehen und den Sommer mit meinen Freunden an der Vechte zu verbringen.