Nordhorner geht bei Biersommelier-WM ins Rennen

Ein Nordhorner tritt bei der fünften Weltmeisterschaft der Sommeliers für Bier in München an. Die Planungen und Vorbereitungen in einer Brauerei in Istanbul laufen derzeit auf Hochtouren.

Nordhorn. Mit einem Bierglas in der Hand streift der Nordhorner Jan Koch zwischen den Braukesseln umher. Die kleine Brauerei in Istanbul, in der er arbeitet, hat sich auf Craft-Bier spezialisiert. Also, auf Biere verschiedenster Geschmacksrichtungen weit ab vom Massenprodukt. Die „Torch Brewery“ ist seit Oktober vergangenen Jahres das Reich des Nordhorners. Mit seinen Kollegen kreiert er hier als Chefbrauer verschiedenste Biere.

Natürlich ist vieles Geschmackssache. So gehört die Qualitätskontrolle direkt aus den Kesseln zur Routine. Das, was dem Brauer schmeckt, muss auch den Gästen in Wirtshäusern gefallen. Daher kommt es bei Jan Koch vor allem auf einen guten Gaumen an.

Jan-Hendrik Koch arbeitet als Brauer in Istanbul. Jetzt feiert der 39-Jährige sein Debüt bei der Weltmeisterschaft der Sommeliers für Bier in München

Unter den Besten der Welt

Zum ersten Mal in seiner Karriere mit Stationen bei Grolsch in Enschede, bei Paulaner und auf einem Kreuzfahrtschiff, möchte Koch nun in Konkurrenz zu anderen Brauern treten. Er nimmt am 10. September bei der Weltmeisterschaft der Sommeliers für Bier in München teil.

„Ich war mir schon lange sicher, über hervorragende sensorische Fähigkeiten zu verfügen. Nach 20 Jahren als Brauer, will ich mich endlich mit anderen messen“, sagt der 39-Jährige. Beim nationalen Vorentscheid ist Jan Koch sechster von 56 Teilnehmern geworden und hat sich somit für die WM qualifiziert.

Erfahrungsaustausch steht im Vordergrund

Dem Brauer kommt es bei der Weltmeisterschaft nicht auf den Titel an. „Es geht nicht nur um den Wettbewerb, sondern um den Erfahrungsaustausch mit Kollegen. Von deren Erfahrungen mit spannenden Projekten kann jeder Teilnehmer profitieren“, ist sich Koch sicher.

Die Weltmeisterschaft der Biersommeliers findet alle zwei Jahre an wechselnden Austragungsorten statt. 2017 wird zum fünften Mal der Champion aus den Reihen der über 3.000 Biersommeliers weltweit gesucht.