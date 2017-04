Nordhorner Bürger gehen für Bürger auf Streife

gn Nordhorn. Eine Frau und sieben Männer gehen vor allem in den Abendstunden im Stadtgebiet auf Streife, haben ein Auge auf Schulhöfe, Spielplätze, den Vechtesee und den Stadtpark und sind auch bei größeren Veranstaltungen im Einsatz. Zum zehnten Geburtstag hatte die Stadt am Mittwoch zu einem Empfang ins Rathaus geladen.

Bürgermeister Thomas Berling dankte den acht Mitgliedern für ihr erfolgreiches Engagement. Stadträtin Marlies Schomakers, Polizeioberrätin Dr. Hannah Timmer und Polizeihauptkommissar Karl Sandfort bestätigten die positiven Erfahrungen, die mit dem FOSD gemacht wurden. Seinen Ursprung hatte der FOSD in einem Modellprojekt, das vom Land 2006 erstmals vorgestellt wurde. Nordhorn und 54 weitere Kommunen bekundeten damals ihr Interesse. „Wir waren allerdings ein wenig skeptisch, denn wir wollten auf keinen Fall irgendwelche schwarzen Sherriffs in unserer Stadt“, berichtete Stadträtin Schomakers.

Auch bei der Polizei habe es anfangs die Befürchtung gegeben, dass durch das Pilotprojekt eine Art Ersatzpolizei ohne die notwendige Ausbildung entstehen könne, erinnert sich Polizeioberrätin Timmer. Diese Befürchtungen hätten sich aber nicht bestätigt: „Der Nordhorner FOSD sei kein Ersatz für die Polizei, sondern eine positive Ergänzung, mit der man keinerlei negative Erfahrungen gemacht habe.

Video Ordnungsdienst Nordhorn Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Seit zehn Jahren ist der ehrenamtliche Ordnungsdienst in Nordhorn unterwegs.

Aus Sicht Sandforts liegt das am verantwortungs- und pflichtbewussten Verhalten der FOSD-Mitglieder und an der Umsetzung des Projektes. In anderen Kommunen habe man den FOSD teilweise für die Parkraumüberwachung eingesetzt oder Nachtschichten angeordnet: „In Nordhorn wurden aus der ursprünglichen Projektbeschreibung des Innenministeriums nur die wirklich sinnvollen Teile umgesetzt.“

Nach einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren, das eine Qualifizierung durch das Bildungsinstitut der Polizei sowie eine Schulung beinhaltete, nahm 2007 ein aus acht Mitgliedern bestehendes Team seine Arbeit auf.

Die Mitglieder des FOSD werden von der Stadt mit Dienstkleidung und Ausrüstung ausgestattet und erhalten monatlich eine Aufwandsentschädigung von 160 Euro. Dafür werden monatlich 30 Stunden Dienst geleistet, zwei Drittel davon in den Abendstunden und am Wochenende. Der FOSD ist in der Regel in Zweierteams unterwegs und hat feste Streifenbezirke. Alle Einsätze werden protokolliert. Regelmäßig finden Dienstbesprechungen mit dem Ordnungsamt und der Polizei statt. Das aktuelle Team besteht aus Ilona Milius, Andreas Feldmann, Marco Raudzus, Frank Klompmaker, Ralf Börgeling, Gerhard Kühlmann, Matthias Ölert und Arnaldo Matos da Silva. Sie freuen sich, wenn sie durch ihre Anwesenheit und die Ansprache der Bürger zu mehr Sicherheit beitragen können.