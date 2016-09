Nordhorner Augenärzte helfen Menschen in Uganda

„Unser erster Hilfseinsatz in Kasana hat uns sehr beeindruckt und war eine besondere Herausforderung.“ So beschreiben die Nordhorner Augenärzte Dr. Jochen Leferink und Dirk Rotmann ihren Aufenthalt in Uganda.

gn Nordhorn. Seit 2011 engagieren sich die Ärzte der gemeinnützigen GmbH „Augenärzte für die Welt“ in Uganda. Dr. Ralf Gerl, Mitbegründer der Gesellschaft, und sein Team haben insgesamt bei sieben Einsätzen 80 Tage lang ehrenamtlich operiert und untersucht. Gerade sind sie von ihrem letzten Einsatz in den Sommerferien zurückgekommen. Mit dabei waren die Nordhorner Augenärzte Dr. Jochen Leferink und Dirk Rotmann.

Insgesamt konnten in den letzten fünf Jahren über 1000 Patienten operiert werden. Weitere 20.000 Patienten wurden mit Brillen und Medikamenten versorgt. In den ersten Jahren erfolgten die Einsätze unter extrem schwierigen Bedingungen. Die Stromversorgung fiel teilweise komplett aus, und es musste mit Taschenlampen weiter operiert werden.

„Fünf Jahre nach unserem ersten Einsatz in Kasana verfügen wir nun über eine moderne Ausrüstung. Wir haben zwei voll ausgestattete Operationsräume mit Sterilisation sowie alle wichtigen Untersuchungsgeräte. Dank einer neuen Solaranlage ist auch die Stromversorgung dauerhaft gesichert.

„Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass die organisatorische Planung und Zusammenarbeit mit den lokalen Helfern sich mittlerweile so gut entwickelt hat, dass wir bei unserem letzten Aufenthalt direkt am ersten Tag operieren konnten“, berichtet Matthias Gerl, Augenarzt der Augenklinik Ahaus.

Die Einführung eines Qualitätsmanagements nach europäischem Standard ist ein weiterer Teilerfolg des Teams. Gerl: „Durch diese Maßnahme wollen wir Transparenz über unsere Behandlungsqualität schaffen und den lokalen Behörden sowie unseren Unterstützern zeigen, welche Resultate wir durch unsere Arbeit erzielen. Damit gehören wir zu den Vorreitern in Uganda.“

„Im District Luwero, 65 Kilometer von Ugandas Hauptstadt Kampala entfernt, leben 440.000 Menschen. Das Einzugsgebiet der Klinik hat mehr als eine Million Einwohner, davon sind etwa 30.000 Menschen erblindet“, erklärt Ralf Gerl die Anfänge seines Engagements. Erfreulich ist, dass inzwischen weitere Augenärzte aus ganz Deutschland an dem Projekt mitarbeiten.

Zur Lage in Uganda

Der Graue Star ist die häufigste Erblindungsursache in Uganda. Augenoperationen sind aus wirtschaftlichen und personellen Gründen in Uganda jedoch nur sehr begrenzt möglich. Es fehlt vor allem an gut ausgebildeten Personal und einer entsprechenden Infrastruktur, um Augenerkrankungen frühzeitig und gezielt zu behandeln. „Schwere Fälle sind hier an der Tagesordnung“, resümiert Gerl. „Viele unserer teils noch sehr jungen Patienten sind bereits blind, wenn sie zu uns kommen. Umso bedeutungsvoller ist es, wenn diese Patienten nach der OP ihre Aktivitäten des täglichen Lebens plötzlich wieder eigenständig ausführen und sich wieder in das soziale und wirtschaftliche Leben einbringen können.“

Das Ziel ist Hilfe zur Selbsthilfe

Vor Ort sollen eine Augenklinik gebaut und heimische Ärzte und medizinisches Personal ausgebildet werden, um die Versorgung vor Ort fortwährend und nachhaltig zu sichern. Ein Grundstück für die Klinik wurde schon gefunden und durch Spenden finanziert. Ein ugandischer Augenarzt konnte bereits gewonnen werden und wird sich operativ weiter ausbilden lassen.

Die gemeinnützige GmbH bittet für dieses Projekt um Geld- und Sachspenden an die „Augenärzte für die Welt gGmbH“, Sparkasse Westmünsterland, IBAN: DE84 4015 4530 0033 0208 35 .