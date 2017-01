Nordhorn wird Evakuierungszone für Atomunfälle

Nordhorn. Schon seit der Atomkatastrophe im japanischen Kraftwerk Fukushima 2011 fordern nicht nur Kernkraftgegner, die Schutzmaßnahmen für Störfälle in Atomanlagen beträchtlich auszuweiten. Auch die deutsche Strahlenschutzkommission hatte nach Fukushima empfohlen, die Evakuierungszonen um die Atomanlagen drastisch zu vergrößern. Obwohl diese Forderung bei der jüngsten Überarbeitung der Katastrophenschutzpläne für das Lingener Atomkraftwerk bereits bekannt war, wurde sie nicht berücksichtigt, denn die Rahmenempfehlungen waren noch nicht in ein Landesgesetz umgesetzt worden.

Bis heute lässt dieses neue Niedersächsische Katastrophenschutzgesetz auf sich warten. Doch in diesem Jahr soll es endlich vom Landtag beschlossen werden. Für den Landkreis Emsland, der zunächst für die Notfallplanungen rund um das Lingener Kraftwerk zuständig ist, sowie für die betroffenen Nachbarkreise heißt das, sie müssen ihre Notfallpläne komplett überarbeiten und einen verbindlichen Sonderplan für Atomunfälle erarbeiten.

Dabei müssen die Katastrophenschutzplaner sich darauf einstellen, dass bei einem atomaren Unfall im KKE künftig mehr als 100.000 Menschen evakuiert werden müssen – ein Großteil davon aus der Grafschaft. Das ist die Folge der massiven Vergrößerung der Evakuierungszonen rund um den Atomreaktor auf der Grundlage der Empfehlungen der Strahlenschutzkommission.

Geplant ist, die so genannte Zentralzone um den Reaktor von bisher zwei auf fünf Kilometer auszudehnen. Diese Zentralzone berührt die Grafschaft bisher kaum. Künftig wird sie aber bis knapp an die Autobahn 31 in Lohne heranreichen. Alle Bewohner dieser Zentralzone müssen nach einem Radioaktivitätsaustritt im KKE innerhalb von sechs Stunden evakuiert werden können.

Karte: Oliver Wunder

Noch stärker wirkt sich in der Grafschaft die Vergrößerung der Mittelzone aus. Sie umfasst bisher ein Gebiet von zehn Kilometern rund um das Kraftwerk. Dazu zählen in der Grafschaft der Raum Lohne und Teile von Wietmarschen. Diese Zone soll künftig auf einen Radius von 20 Kilometer vergrößert werden. Das heißt: Sie schließt dann neben der kompletten Gemeinde Wietmarschen auch den größten Teil der Stadt Nordhorn und die komplette Samtgemeinde Schüttorf mit ein.

„Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir unsere Katastrophenschutzplanung auf diese neue Vorgabe ausrichten müssen“, sagt Landrat Friedrich Kethorn. Die Evakuierungspläne für die Zentral- und Mittelzone muss die Grafschaft zum Beispiel in eigener Regie regeln. Dazu müssen neue Absprachen mit den Nachbarregionen in Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden getroffen werden.

Allerdings: Noch liegt das neue Niedersächsische Katastrophenschutzgesetz nicht vor, die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim wissen also nicht genau, auf welche Vorgaben sie sich einstellen müssen. Beide Landkreise haben dem Innenministerium in Hannover daher Fragen zur Umsetzung übersandt.

Klar ist bereits, dass die Katastrophenschützer in den nächsten Monaten intensiv für den Ernstfall üben müssen. „Das ist ein Handlungsschwerpunkt für die Kreisverwaltung“, so Kethorn. Das Land Niedersachsen hat für 2018 eine Kernkraftwerksübung angeordnet, in der die neuen Maßnahmen erprobt werden sollen. Der Katastrophenschutzstab des Landkreises soll sich unter Anleitung eines externen Trainers in den kommenden Monaten bei Aus- und Fortbildungen auf diese Übung vorbereiten.