Nordhorn wächst und hat fast 55.000 Einwohner

Wie im vergangenen Jahr, steht auch 2017 die weitere Stadtentwicklung Nordhorns im Mittelpunkt. Das hat Bürgermeister Thomas Berling am Sonntagvormittag beim Neujahrsempfang in der „Alten Weberei“ angekündigt.

Nordhorn: Mehr Einwohner und weniger Schulden. Beim Neujahrsempfang präsentierte Bürgermeister Berling gute Zahlen für die Grafschafter Kreisstadt.



Nordhorn. Was Berling über die Stadt aus dem vergangenen Jahr und über die großen Projekte und Ziele für 2017 berichten konnte, fand bei den fast 600 Nordhornern viel Applaus. Sie waren der Einladung der Stadt zum traditionellen Neujahrsempfang bei Sekt und Neujahrskuchen in der „Alten Weberei“ an jenen Ort gefolgt, den Berling als seinen seiner „Lieblingsorte“ bezeichnete, weil er all das vereine, was die die Stadt im Kern ausmache: „Textile Vergangenheit, gelungener Wandel, moderne Gegenwart, Attraktivität für Menschen jeden Alters, stetige Weiterentwicklung und beste Aussichten für die Zukunft.“ Das seien die Pfunde, mit denen die Stadt auch weiterhin wuchern könne.

In seiner gut 45 Minuten langen Neujahrsrede schaute Berling auf ein erfolgreiches Jahr 2016 mit kontinuierlicher Entschuldung des städtischen Haushaltes und einer Reihe vollendeter oder laufender, millionenschwerer Neubau-, Wohn-, Sanierungs-, Infrastruktur-, Verkehrs- oder Versorgungsprojekte und -investitionen zurück und gab einen überaus optimistischen Ausblick auf 2017. Wichtig sei, das die Stadt trotz Schuldenabbaus stetig in den Standort investiert habe, denn: „Sparpolitik allein führt über kurz oder lang zu einem Investitionsstau.“

Viel haben sich Rat und Verwaltung für 2017 vorgenommen, verriet der Bürgermeister, denn Stillstand gehöre „mit Sicherheit nicht zu dem, was unserer Stadt im Kern ausmacht“. Was die Kreisstadt allerdings wesentlich mit ausmache und die Entwicklung mit trage, seien die Bürger: „Die Menschen, die diese Stadt bevölkern oder mit ihr in freundschaftlicher Verbindung stehen. Sie alle tragen auf ihre Weise einen Teil dazu bei, das Nordhorn so ist, wie es ist und so werden kann, wie wir es uns wünschen.“

Bildergalerie Neujahrsempfang in Nordhorn Bild / Bild kaufen Foto: Iris Kersten

Die Entwicklung Nordhorns zu einer „modernen, zukunftsorientierten Stadt mit einer sehr guten Infrastruktur, mit einer sehr guten Nahversorgung, mit einer sehr guten medizinischen Versorgung und mit sehr guten öffentlichen und privaten Einrichtungen, die vom Kleinkind bis zum Senior allen Nordhornern ein gutes, glückliches Leben ermöglichen“, bleibt nach Berlings Worten 2017 das Topthema. Da Nordhorn weiter wächst, komme dem Wohnungsbau durch die Innenentwicklung bestehender Baugebiete, die Schließung von Baulücken, die sinnvolle Nachnutzung von Leerständen und der Ausweisung weiterer Neubaugebiete große Bedeutung zu, sagte Berling: „Die Stadt ist in den letzten fünf Jahren um jährlich 275 Menschen gewachsen und hat jetzt fast 55.000 Einwohner. Darum werden wir vor allem zusätzlichen Wohnraum und sozialen Wohnungsbau benötigen.“

Als herausragende Themen nannte Berling für 2017 etwa Verkehrsmammutprojekte wie die bereits laufenden Vorbereitungen des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV), den Bau der Nordumgehung und die Entwicklung der Wasserwege in der Wasserstadt Nordhorn.

Gruß der Sternsinger

Traditionell wurden auch wieder die Sternensinger begrüßt. Vier der insgesamt 120 Sternensinger, die Nordhorns Stadtpfarrei St. Augustinus als die Weisen aus dem Morgenland wieder ausgeschickt hatte, um diesmal für Wasser- und Kinderprojekte in Kenia zu sammeln, wurden vom Bürgermeister empfangen. Die Musikschule sorgte für den musikalischen Rahmen mit dem Saxofonensemble (Leitung: Matthias Wilkens) und dem Jugendchor (Leitung: Olga Stikel) mit Solistin Lea Marie Poschmann-Matos. Zum Auftakt unterhielt Tom Wolf am Klavier.

Zudem stellten sich beim Neujahrsempfang die Jugendgruppen von Nordhorns Feuerwehr, DLRG, Malteser, DRK und THW vor. Dazu wurden junge Vertreter der Nordhorner Blaulichter von Bürgermeister Berling auf der Bühne interviewt und vorgestellt.