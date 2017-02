Nordhorn tanzt gegen Gewalt an Frauen

Gewalt gegen Frauen kann immer und überall vorkommen. Ein Zeichen dagegen wollen wieder viele Grafschafter bei der Tanzaktion „One Billion Rising“ setzen. Getanzt wird am 14. Februar ab 16.30 Uhr in Nordhorns City.

Video Interview zur Tanzaktion One Billion Rising Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Gewalt gegen Frauen kann immer und überall vorkommen. Ein Zeichen dagegen wollen wieder viele Grafschafter bei der Tanzaktion „One Billion Rising“ setzen. Getanzt wird am 14. Februar ab 16.30 Uhr in Nordhorns City. Im Interview dazu: Nordhorns Gleichstellungsbeauftragte Anja Milewski.

fsu Nordhorn. Die Protestaktion will auf die weltweite Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Am Aktionstag, 14. Februar, wird es auf der ganzen Welt ähnliche Protestveranstaltungen geben. Kern der Aktion ist die öffentliche Aufführung des „One Billion Rising“-Tanzes. In Nordhorn wird mitten in der Innenstadt zwischen den Filialen von Apollo-Optik und der Kreissparkasse Grafschaft Bentheim getanzt. Hierzu lädt die Stadt Nordhorn mit der katholischen Frauengemeinschaft kfd alle Interessierten ein.

Die Cheerleader der „Eintracht Nordhorn Vikings“ werden am Dienstag schon vor 16.30 Uhr die Besucher der Innenstadt zum Mittanzen animieren. „Man muss den Tanz nicht unbedingt können, um mitzumachen“, betont die städtische Gleichstellungsbeauftragte Anja Milewski. „Es geht nicht so sehr ums Tanzen, sondern vor allem darum, ein deutliches Zeichen zu setzen. Dazu sind uns alle Frauen und selbstverständlich auch Männer willkommen.“ Wer die Schritte dennoch vorher lernen möchte, hat beim letzten Übungsworkshop noch einmal Gelegenheit dazu. Er ist für morgen, 10. Februar, von 18.30 bis 19.30 Uhr im Jugendzentrum an der Denekamper Straße 26 geplant.

Anja Milewski bereitet die Aktion mit Sigrid Grummich, Teamsprecherin der kfd Region Grafschaft Bentheim, sowie mit Nadine Krause und Denise Burghard vom Nordhorner Jugendzentrum vor. Unterstützt wird das Team durch die Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn und die Firmen Glünz und Apollo-Optik.

„Gewalt gegen Frauen ist ein weltweites Problem. Das fängt bei der verbalen Gewalt an, gegen die kürzlich in den USA Hunderttausende auf die Straße gegangen sind. Aber auch Übergriffe auf Frauen, Körperverletzungen und Unterdrückung sind weltweit an der Tagesordnung“, sagt Anja Milewski. Besonders häufig würden Mädchen und Frauen im familiären Umfeld Opfer von Gewalt. „Um das Ende dieser Gewalt zu fordern, wollen wir uns erheben.“

Die Protestaktion „One Billion Rising“ fand erstmals 2013 statt und hat sich in kürzester Zeit weltweit etabliert. Das Thema Gewalt gegen Frauen ist nach wie vor aktuell, die Zahlen sind weltweit von erschreckendem Ausmaß: Jede dritte Frau – auch in der Grafschaft – war bereits Opfer von Gewalt, wurde geschlagen, zu sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt. Jede dritte Frau – das sind eine Milliarde Frauen weltweit. Im vergangenen Jahr beteiligten sich Frauen und Männer in rund 200 Ländern und in rund 200 deutschen Städten, um ein neues Bewusstsein und das Ende der Gewalt gegen Frauen zu fordern. Auch Nordhorn ist seit 2015 dabei.

Weitere Infos gibt es beim Gleichstellungsbüro der Stadt Nordhorn unter Telefon 05921 878237 sowie im Internet auf www.nordhorn.de/gleichstellung. Wer Opfer von Gewalt ist und Hilfe sucht, kann sich beim Frauen- und Kinderschutzhaus, Telefon 05921 85870, bei der Beratungs- und Interventionsstelle, Telefon 05921 858785, der Polizei Nordhorn 05921 3090 oder beim „Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen“, Telefon 08000 116016, melden.