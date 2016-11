Nordhorn: Erste Machtproben um Bürgermeisterposten

Zu seiner konstituierenden Sitzung ist der am 11. September gewählte Nordhorner Stadtrat zusammengetreten. In der knapp vierstündigen Sitzung ging es vor allem um Formalien wie die Besetzung der Ausschüsse.

Nordhorn. Bunt wie nie präsentiert sich nach der Kommunalwahl der Nordhorner Stadtrat: Sechs Parteien teilen sich die 43 Sitze des Stadtparlaments (42 gewählte Mandatsträger plus Bürgermeister), klare Mehrheiten gibt es nicht. Denn CDU und SPD sind mit jeweils 15 Sitzen gleich stark, dazu kommen Grüne und Initiative Pro Grafschaft (IPG) mit jeweils vier sowie FDP und Linke mit jeweils zwei Sitzen. Für eine Mehrheit von 22 Stimmen müssen sich also mindestens drei Fraktionen einigen. Zwar hatten SPD und CDU im Vorfeld versucht, solche Dreierbündnisse zu schmieden, waren aber gescheitert.

Was das für die politische Arbeit in den kommenden fünf Jahren bedeutet, wurde schon in der konstituierenden Sitzung immer wieder deutlich. IPG-Fraktionssprecher Klaus Lübke, mit 74 Jahren ältestes Mitglied im neuen Rat, eröffnete die Sitzung mit dem Appell an alle Ratsmitglieder zu einem „Mitein-ander auf Augenhöhe“. Eine „Pattsituation, wie wir sie noch nie hatten“, zwinge die Politiker, über Parteigrenzen hinweg mehr miteinander zu reden, um mehrheitsfähige Standpunkte zu finden. „Unheimlich gut“ nannte Lübke die Tatsache, dass von 42 Ratsmitgliedern 16 neu im Stadtparlament sind, darunter viele Jüngere.

Einigkeit demonstrierte der Rat dann zunächst bei der Wahl des Ratsvorsitzenden und seiner Stellvertreter: Das Amt, bei dem es hauptsächlich um die Leitung der Ratssitzungen geht, steht traditionell der stärksten Fraktion zu. Die CDU schickte dafür Ewald Mülstegen ins Rennen, der einstimmig gewählt wurde. „Ich nehme dieses Amt gern an, es ist für mich eine große Verpflichtung“, so Mülstegen. Einstimmig gewählt wurden auch seine beiden Stellvertreterinnen Petra Alferink und Gisela Snieders (beide SPD).

Vorbei mit der Einigkeit war es dann bei der Wahl der Bürgermeister-Stellvertreter. Drei gleichberechtigte Bürgermeister waren zu wählen, auf Antrag von IPG in geheimen Abstimmungen. Die erwiesen sich als erste Lehrstücke in Sachen unkalkulierbare Mehrheiten: Im ersten Wahlgang setzte die SPD-Kandidatin Silvia Fries sich klar gegen Ingrid Thole (CDU) durch. Im zweiten Wahlgang nominierte die CDU Thole erneut. Wiederum unterlag sie, diesmal gegen die überraschend von der IPG nominierte Kandidatin Jutta Bonge. Im dritten Wahlgang wurde Thole dann doch noch gewählt. Sie setzte sich knapp gegen den zweiten SPD-Kandidaten Alfred Koelmann durch.

Aufgrund des Wahlergebnisses vorgegeben ist hingegen die Mandatsverteilung in den Ausschüssen, vor allem im wichtigsten Ausschuss des Rates, dem Verwaltungsausschuss (VA). Von den zehn stimmberechtigten Sitzen im VA entfallen jeweils vier auf CDU und SPD sowie jeweils einer auf Grüne und IPG.

Dem neuen VA gehören als „Beigeordnete“ folgende Ratsmitglieder an: für die CDU: Andre Mülstegen, Michael Rilke, Ingrid Thole und Susanne Dittmann; für die SPD: Alfred Koelmann, Gisela Snieders, Harald Krebs und Silvia Fries sowie für die Grünen Elke Liening und für IPG Jutta Bonge. Dazu kommt als elfte Stimme die des Bürgermeisters. Ein Grundmandat ohne Stimmrecht erhalten Thomas Brüninghoff (FDP) und Dieter Eberhard (Linke).

Der Vorsitz in den übrigen Ausschüssen wurde wie folgt vergeben: Stadtentwicklungsausschuss: Frank Günther (SPD); Sportausschuss: Johannes Huesmann (CDU); Schulausschuss: Thomas Bräutigam (SPD); Finanzausschuss: Michael Rilke CDU); Kulturausschuss: Alide Broenink (SPD); Verkehrs- und Umweltausschuss: Harry Brooksnieder (SPD); Ausschuss für Soziales, Jugend und Integration: Michael Rilke (CDU); Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus: Gert Lödden (CDU).

Außerdem entsandte der Rat Mitglieder in die Aufsichtsgremien der vielen städtischen Beteiligungsgesellschaften.

Der neue Rat: 43 Ratsmitglieder in sechs Fraktionen

Sechs Fraktionen bilden den neuen Nordhorner Stadtrat.

Die CDU-Fraktion(15 Sitze) ist zwar genau so groß wie die SPD-Fraktion, gilt aber aufgrund des besseren Wahlergebnisses als die stärkste Fraktion und stellt daher den Ratsvorsitzenden.

Fraktionsvorsitzender: Andre Mülstegen;

weitere Fraktionsmitglieder: Hartmut Balder,

Susanne Dittmann, Marc Gottschlag, Gerd Helge Hagedorn, Denis Herold, Johannes Huesmann,

Stefan Koelmann, Malte Kramer, Gert Lödden, Ewald Mülstegen,

Michael Rilke, Maria

ten Wolde, Ingrid Thole,

Carina Verwold.

SPD-Fraktion (15 Sitze):

Fraktionsvorsitzender: Harald Krebs;

weitere Mitglieder: Petra Alferink, Thomas Bräutigam, Alide Broenink, Harry Brooksnieder, Wiebke Buchholz-Will, Silvia Fries, Volker Friese, Manuel Granja Nunes, Frank Günther, Johanna Harland, Bernd Koch,

Alfred Koelmann, Rita Raaz, Gisela Snieders.

Bündnis 90/Die Grünen (vier Sitze): Fraktionsvorsitzender: Matthias Meyer-Langenhoff;

weitere Mitglieder: Heinz Albers, Elke Liening, Reinhard Prüllage.

Initiative Pro Grafschaft (vier Sitze): Fraktionsvorsitzender: Klaus Lübke;

weitere Mitglieder: Jutta Bonge, Uwe Heiduczek, Jens Leuftink.

FDP (zwei Sitze):

Fraktionsvorsitzender:

Richard Duhn;

weitere Mitglieder:

Thomas Brüninghoff.

Die Linke (zwei Sitze): Fraktionsvorsitzender: Herbert Ranter;

weitere Mitglieder:

Dieter Eberhard.