Nordhorn erhält eine neue „Visitenkarte“

Nordhorn. Einstimmig, bei einer Enthaltung der FDP, gab der Stadtentwicklungsausschuss in seiner Sitzung am Montag grünes Licht zum städtebaulichen Entwicklungskonzept der Bauverwaltung für das „Stadtumbaugebiet Bahnhofsumfeld Nordhorn“. Bereits Anfang Juni, spätestens aber in der Sitzung im August, soll der Rat beschließen, dass die Stadt für das Gebiet einen Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm „Stadtumbau West“ für das Programmjahr 2018 stellt. Hier erhofft man sich einen Zuschuss in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro. Das Umbauprojekt wird auf rund auf zehn Jahre angelegt,

Mit den Mitteln aus dem Förderprogramm sollen „erkennbare städtebauliche Missstände und bauliche Mängel sowie funktionale und strukturelle Defizite beseitigt und der Bahnhofsbereich als repräsentativer Stadteingang“ zu einer „Visitenkarte“ der Kreisstadt aufgewertet werden. Bei einer Förderzusage könnte mit den ersten Vorhaben bereits 2018 begonnen werden.

Konzept Bewohnern vorgestellt

Nach der Empfehlung des Stadtentwicklungsausschusses für den Rat sollte sich die Stadt zudem im Vorfeld bereit erklären, den durch Einnahmen und Förderungsmittel des Landes nicht gedeckten Teil der Kosten an dem Gesamtprojekt aufzubringen und die erforderlichen Haushaltsmittel zu gegebener Zeit in den Haushalt einzustellen.

Auf viel Zustimmung und kaum Kritik stieß im Ausschuss das nach Bürgeranregungen aktualisierte Entwicklungskonzept für das Untersuchungsgebiet, das durch die „GFS Gesellschaft für Stadtsanierung mbH“ erarbeitet und von Milena Schauer, Leiterin des Amts für Stadtentwicklung, präsentiert wurde. Bereits am 10. Mai war das Konzept mit einer Informationsveranstaltung vorgestellt worden, dabei gab es grundsätzlich keine Einwendungen.

Zweidrittel Förderung möglich

Den Kostenrahmen hat die Stadt mit rund 6,63 Millionen Euro veranschlagt. Der städtische Eigenanteil soll sich nach derzeitigem Stand auf 1,98 Millionen Euro belaufen. Bei einer Aufnahme könnten alle Stadtumbauvorhaben, für die keine anderen Einnahmen oder Fördermittel wie zum Beispiel aus den Töpfen der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen oder nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in Frage kommen, mit 2/3 durch Bund und Land gefördert werden.

Das Gebiet umfasst 18,2 Hektar. Das Areal um Bahnhofsgebäude, Gleisanlagen sowie Busbahnhof mit Parkplätzen wird nördlich durch das Postgebäude und den Kreuzungsbereich Denekamper Straße/Frensdorfer Ring /Bahnhofsstraße begrenzt, westlich durch den Frensdorfer Ring (erste Häuserreihe), östlich durch die Gewerblichen Berufsbildenden Schulen (GBS) und südlich durch die alte Werkssiedlung Bahnweg/Paulstraße/Friedrich-Ebert-Straße. Im Osten grenzt es an den NINO-Wirtschaftspark.

Werkssiedlung am Bahnweg soll saniert werden

In dem innerstädtischen Areal finden sich Einrichtungen öffentlicher und gewerblicher Nutzung sowie Wohnbebauungen für 446 Menschen mit einem Durchschnittsalter von 44 Jahre. Der größte Teil lebt in der ehemaligen Werkssiedlung und im Bereich nördlich des Frensdorfer Rings. Nach der Bestandsanalyse weist das Gebiet eine Reihe von sogenannten städtebaulichen Missständen auf, aus denen sich laut Schauer ein umfassender stadtplanerischer Handlungsbedarf ergibt.

Das Aufgabenspektrum des Neuordnungskonzeptes für das Stadtumbaugebiet reicht von Gebäudemodernisierungen über verkehrliche Erschließungen unterschiedlichster Art bis hin zur Betriebsverlagerung und städtebaulich sinnvoller Folgenutzung. Auf der Agenda stehen etwa die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes, die Neuordnung des Eingangsbereichs zum NINO-Wirtschaftspark, die Neuordnung und Nachnutzungen jenseits der Bahntrasse, die städtebaulichen Sanierungen entlang des Stadtrings und Frensdorfer Rings, die Sanierung der ehemaligen Werkssiedlung am Bahnweg, die Ende 2018 durch den Wiederanschluss der Stadt an den Schienenpersonennahverkehr mit der geplanten Verlagerung des Bahnübergangs Bernhard-Niehues-Straße direkt betroffen wird.

Gute Chanen für Städtebauförderung

Nach der bereits bewilligten Förderung für die Stadtteile Blanke und Blumensiedlung wäre der Umbau des Bahnhofsumfeldes das dritte Großprojekt in Nordhorn, das innerhalb kurzer Zeit Städtebaumittel erhalten würde, hob Milena Schauer hervor. Für die Stadt wäre die Aufnahme in ein Städtebaufördergebiet eine große Chance, das wichtige Areal zwischen Innenstadt und NINO-Gelände in den nächsten zehn Jahren neu zu gestalten.

Milena Schauer und Stadtbaurat Thimo Weitemeier zeigten sich optimistisch, dass Nordhorn gute Chancen auf die Städtebauförderung habe. Zum einen seien derzeit die Töpfe gut gefüllt, zum anderen die Planungsvorbereitungen der Stadt schon weit vorangeschritten, womit die Mittel relativ zeitnah abgerufen werden könnten. Und: Mit den anderen beiden Förderprojekten habe sich die Stadt mittlerweile einen guten Ruf im Land erworben.

