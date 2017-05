Noord Deurningen will Energie selbst erzeugen

Noord Deurningen. Noord Deurningen gilt als eines der aktivsten und interessantesten Dörfer in der niederländischen Provinz Overijssel. Die 1100-Seelen-Gemeinde unweit des ehemaligen Grenzüberganges Nordhorn-Frensdorferhaar beherbergt nicht nur ein auch heute noch mit Leben erfülltes Kloster, sondern mit dem Gartencenter Oosterik auch eine der größten Gärtnereien des Nachbarlandes. Und der Ort hat einige prominenten Bürger hervorgebracht wie Radsportstar Hennie Kuiper und Marga Bult. Hennie Kuiper gewann 1972 die Goldmedaille beim Straßenrennen der Olympischen Spiele von München und wurde später Weltmeister der Radprofis. Marga Bult vertrat die Niederlande 1987 beim Eurovision Songfestival und schaffte damals den hervorragenden fünften Platz.

Aber Noord Deurningen macht auch sonst regelmäßig auf sich aufmerksam. So hat der zur Gemeinde Dinkelland gehörende Ort in den vergangenen Jahren bei verschiedenen Wettbewerben immer wieder interessante Preise gewonnen, unter anderem 50.000 Euro bei der Aktion „Nachhaltigstes Dorf von Overijssel“. Dieser Preis bildete 2010 die Grundlage für die Gründung der Stiftung „Duurzam Noord Deurningen („Nachhaltiges Noord Deurningen“) und den Start der Aktion „Energie neutrales Noord Deurningen“. Bis 2020 will der Ort alle benötigte Energie selber erzeugen. 2014 wurden im Rahmen des Projektes bereits Sonnenkollektoren für 20 Haushalte angeschafft und im vergangenen Jahr ließ das Gartencenter Oosterik auf zwei Dächern insgesamt 5000 Kollektoren installieren. Sie liefern jährlich eine Million Kilowattstunden Strom.

Zur Zeit arbeitet die Stiftung „Duurzam Noord Deurningen“ an der Realisierung eines umfangreichen Biogas-Projektes. Auf acht Höfen innerhalb des Ortes sollen Minibiogasanlagen errichtet werden, die in Zukunft unter anderem zwei größere Betriebe und möglicherweise auch das Schwimmbad „Dorper Esch“ mit Gas versorgen sollen.

2015 wurde zudem die Untersuchung nach den Möglichkeiten der Stromerzeugung durch Wasserkraft gestartet. Geplant ist derzeit eine Wasserkraftzentrale an der Stelle in Lattrop unweit der Grenze bei Lage, wo der niederländische Umleitungskanal und die Dinkel aufeinandertreffen.

Am Mittwoch informierten sich Abgeordnete der Provinzregierung in Zwolle über die Energiepläne des Dorfes Noord Deurningen, die schon jetzt als einmalig in den Niederlanden und zum Teil sogar darüber hinaus gelten. Willy Bruns von der Stifung „Duurzam Noord Deurningen“ sprach dabei die Hoffnung aus, dass sich auch die deutsche Seite an der Energiegewinnung aus Wasserkraft beteiligt: „Ein grenzüberschreitendes Projekt Wasserkraft aus der Dinkel bei Lattrop und Neuenhaus wäre fantastisch.“

Erik Kuiper, der gemeinsam mit Ehefrau Hermien unmittelbar am Nordhorn-Almelo-Kanal nicht nur eine Rinder-Landwirtschaft betreibt, sondern auch den Eissalon „De Ijskuip“ mit vielen Spielmöglichkeiten für die kleinen Besucher, informierte die Politiker über den Stand der Planungen für die Biogas-Erzeugung. Auf dem Hof Kuiper befindet sich seit kurzem auch das Museum Hennie Kuiper, das über die einmalige Radsportkarriere des berühmtesten Sohnes der Gemeinde Noord Deurningen berichtet. Das Museum kann kostenlos besucht werden.

Eine der Anlagen für die Gaserzeugung wird auf dem Hof Kuiper errichtet. Für das Projekt wurde schon 2015 die Genossenschaft „Ijskoud“ („Eiskalt“) gegründet, mit dem Ziel, Produkte und Dienste der beteiligten Landwirte einzukaufen und zu verkaufen und den Einsatz nachhaltiger Energiequellen und lokale Initiativen gegen die Erderwärmung zu stimulieren.