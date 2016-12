Nobelpreise verliehen - Feier in Stockholm ohne Bob Dylan

. Stockholm - Die Nobelpreisträger sind in Stockholm und Oslo geehrt worden. Zuerst nahm der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos in Oslo den Friedensnobelpreis entgegen, für seine Bemühungen um ein Ende des Guerilla-Kriegs in seinem Land. In Stockholm überreichte König Carl Gustaf den Preisträgern in Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaft ihre Auszeichnungen. Nur der Preis für Literatur wurde nicht verliehen, weil Preisträger Bob Dylan für die Feier abgesagt hatte. Der Sänger wurde dennoch gefeiert.