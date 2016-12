Viele Besucher machten sich am Sonntag auf den Weg zum Weihnachtsmarkt in Wietmarschen. Auch der Nikolaus und Knecht Ruprecht waren dabei.

Die Landjugend hatte wie in jedem Jahr die große Nikolausfigur aus Strohballen gebastelt und aufgestellt.

Gute Laune hatten Besucher und Verkäufer auf dem Weihnachtsmarkt in Wietmarschen am Sonntag. Foto: Lindwehr

Nikolaus beim Weihnachtsmarkt in Wietmarschen

Wietmarschen. In Wietmarschen strahlten am Sonntagnachmittag, den 4. Advent, wieder die Kinderaugen beim Weihnachtszauber auf dem Marktplatz. Die Werbegemeinschaft Wietmarschen (WGW) hatte erneut für den Weihnachtsmarkt rund um den Urbrecker ansprechende Angebote mit einem interessanten Rahmenprogramm arrangiert.

Im Wallfahrtsort genossen die vielen Besucher aus nah und fern von 15 Uhr bis 18 Uhr und darüber hinaus die adventliche Stimmung. Der Duft von gebrannten Mandeln und frischen Keksen sowie Punsch und Glühwein lagen in der Luft. Und wem Fortuna hold war, der konnte einen der über 100 Preise der Weihnachtsverlosung gewinnen. Bei der Lotterie gab es als Hauptpreis einen Warengutschein in Höhe von 500 Euro. Zweiter und dritter Preis waren Gutscheine über je 250 Euro. Die Weihnachtsmarktbesucher konnten aber ebenso sehr viele Sachpreise sowie Präsent- und Wurstkörbe mit nach Hause nehmen. In den weihnachtlich dekorierten Holzhütten wurden Handarbeiten, Weihnachtsdekorationen, verschiedene Leckereien wie Neujahrskuchen und Schoosohlen, Gegrilltes und Gebrutzeltes sowie kalte und heiße Getränke angeboten.

Der Asylkreis „Solidarität mit Flüchtlingen“ bot in einem Stand mit Jan Kieft und Diakon Johannes Telkmann sowie zwei Flüchtlingen frisches Popcorn an. Martin Ostermann sorgte für den traditionellen Berliner. Für den Gabentisch gab es reichlich kleine Geschenkideen, die auf so manchem Wunschzettel standen. Als Überraschung durften die kleinen Gäste für nur 50 Cent ein paar Runden im Karussell drehen.

Beeindruckt war auch Walter Schmidt aus Lingen von dem wie er sagte „kleinen aber feinen“ Weihnachtsmarkt. Auch er bestaunte mit seinem Enkelkind die von der Landjugend aus Strohballen aufgebaute große Nikolausfigur.

Andreas Grussel war aus Lohne gekommen und amüsierte sich mit seiner Frau sowie den beiden kleinen Kindern auf dem Weihnachtsmarkt, der für jeden Geschmack etwas bot.

Als der Nikolaus mit Knecht Ruprecht kam, begleitete ihn der Musikverein über den Weihnachtsmarkt. Der Heilige Mann verteilte an die braven Kinder süße Sachen aus dem großen Sack. Bürgermeister Johannes Osseforth hieß alle willkommen und kündigte die auf der Bühne spielenden Musikanten an, die den Weihnachtsmarkt mit adventlichen Weisen umrahmten.

Bevor Weihnachtselfe Paul Germer schließlich zusammen mit dem Nikolaus und Knecht Ruprecht die Gewinne aus der großen Lostrommel zog, trugen einige Kinder Gedichte vor.