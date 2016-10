Niederlande: Prozess gegen Rechtspopulisten Wilders begonnen

Die Frage von Geert Wilders war so simpel wie provozierend: „Wollt ihr mehr oder weniger Marokkaner?“ Antwort der Menge: „Weniger, weniger!“. Meinungsäußerung oder Anstachelung zum Hass? Ein Gericht muss entscheiden.

dpa Amsterdam. In Abwesenheit des niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders hat der Prozess gegen ihn begonnen. Der Politiker muss sich seit heute in Amsterdam wegen Diskriminierung und Anstachelung zum Hass gegen Marokkaner verantworten. Wilders sprach in einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung von einem „politischen Prozess“.

Im Mittelpunkt des Prozesses steht eine Rede von Wilders, bei der er 2014 seine Anhänger gefragt hatte, ob sie „mehr oder weniger Marokkaner“ in den Niederlanden haben wollten. Nachdem die Menge „Weniger, weniger!“ gerufen hatte, erklärte Wilders: „Dann werden wir das regeln.“ Daraufhin wurden mehr als 6000 Anzeigen erstattet.