Niedergrafschaft: Schwerverletzte bei Unfällen

Am Montagnachmittag haben sich zwei Verkehrsunfälle in Esche und Wietmarschen ereignet. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt.

gn Esche/Wietmarschen. In Wietmarschen ist es am Montagnachmittag auf der Wietmarscher Straße zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 79-jähriger Mann aus den Niederlanden wurde dabei schwer verletzt. Gegen 14.45 Uhr wollte er mit seinem Auto nach links in den Mößdiek einbiegen. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Twist erkannte dies zu spät und fuhr auf das abbiegende Auto auf. Der 79-Jährige wurde dabei schwer im Gesicht verletzt. Der Verursacher blieb unverletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Motorrad übersehen

Ein 78-jähriger Mann aus Neuenhaus wollte gegen 17 Uhr mit seinem Auto aus der Straße Zum Uhlenberg nach links auf die Hauptstraße in Esche abbiegen. Dabei übersah er ein kreuzendes Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß. Der 18-jährige Motorradfahrer aus Hoogstede stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Sachschadenshöhe ist unbekannt.