Nichts geht mehr: Was wird aus der Vitischanze?

Was wird aus der Vitischanze in Osnabrück? Wenn die Hochschule im März 2017 ausgezogen ist, steht das städtebauliche „Juwel“ der Stadt leer. 2001 war das Gebäude zu einer Spielbank umgebaut worden.

hin Osnabrück. Zum 1. November kehrt die wehrhafte Immobilie ins Portfolio der Stadt zurück. Ende dieses Monats läuft der Erbbauvertrag mit einem Immobilienunternehmen aus, das die Vitischanze 2001 zur Spielbank umgebaut hatte. Wie aus dem aktuellen Haushaltsplan 2016/2017 der Stadt hervorgeht, zahlt die Stadt eine Entschädigung von 3,8 Millionen Euro (inklusive Nebenkosten) an das Immobilienunternehmen. Der Rückkauf sei angesichts der niedrigen Zinsen zurzeit wirtschaftlicher als die Pacht, heißt es in den Erläuterungen zum Haushaltsplan.

Im Februar packt der Fachbereich Industrial Design der Hochschule Osnabrück seine Sachen und zieht in die ehemalige Metzer-Kaserne an der Sedanstraße. „Wir konzentrieren uns an einem Standort“, sagt der Sprecher der Hochschule, Ralf Garten. Die Hochschule sei bestrebt, angemietete Räume aufzugeben und die Einrichtungen der Hochschule am Westerberg zu konzentrieren. Nach acht Jahren endet das Mietverhältnis in der Vitischanze zum 31. März 2017. So viel ist sicher. Unklar ist, wie das historische Ensemble in Zukunft genutzt wird.

Wie es heißt, ist die Universität als Nachmieter im Gespräch. Uni-Sprecher Utz Lederbogen aber winkt auf Nachfrage ab: „Vonseiten der Universität gibt es derzeit kein Interesse an der Immobilie Vitischanze.“ Die Nutzfläche wird mit 1500 Quadratmetern auf vier Geschossen angegeben. Der Barenturm gehört nicht dazu, denn der wird vom Schachverein Osnabrück genutzt.

Es schien für Osnabrück wie ein Sechser im Lotto, als um die Jahrtausendwende die Spielbank Niedersachsen GmbH den Beschluss fasste, das Große Spiel von Bad Bentheim in die Vitischanze zu verlegen. Die Mieteinnahmen und ein Anteil an den Einspielerlösen der Spielbank sollten der Stadt zusätzliches Geld in die Kasse spülen. Um den Umbau der historischen Wehranlage, die bis dahin als Kneipe genutzt wurde, nicht selbst schultern zu müssen, konstruierte die Stadt ein Dreiecksverhältnis. Ein Unternehmen übernahm die Immobilie in Erbpacht und investierte sechs Millionen Euro in den Umbau.

Die Stadt mietete das Gebäude zurück und untervermietete es an die Spielbanken Niedersachsen GmbH. Dem Vernehmen nach kassierte die Stadt anfangs rund 25.000 Euro monatlich an Miete, nach zehn Jahren dann knapp 29.000 Euro.

Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht. Die Umsätze an den Roulette- und Black Jack-Tischen entwickelten sich nicht wie gewünscht, sodass die Spielbanken-Gesellschaft 2007 erklärte: Nichts geht mehr.

Die Spielbank gab die Vitischanze auf und zog mit dem Großen Spiel zum Bahnhof um, wo sie bereits ein Automatencasino betrieb. Als Nachmieter kam die Hochschule mit dem Studiengang Industrial Design. Die Hochschule zahlt eine niedrigere Miete, die Differenz gleicht die Spielbanken-Gesellschaft aus.

