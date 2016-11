Nicaraguas Präsident Ortega strebt Wiederwahl an

Mehr aus diesem Ressort

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) kommt von heute an zu ihrer Jahrestagung in Magdeburg zusammen. Das Kirchenparlament berät unter anderem über die Reform der Kirche und die Zukunft Europas. mehr...

In Bulgarien wählen die Bürger heute im ersten Durchgang einen neuen Präsidenten. 6,8 Millionen Stimmberechtigte in dem EU-Land sollen parallel zudem über ein neues Wahlrecht entscheiden. mehr...

Die Festnahmen kurdischer Politiker in der Türkei mobilisieren die in Deutschland lebenden Kurden. In Köln demonstrieren am Samstag mehrere Tausend und rufen zum Widerstand gegen Erdogan auf. mehr...