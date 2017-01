NHL: Arizona gewinnt dank Treffer von Rieder gegen Florida

Mehr aus diesem Ressort

Das Tauziehen zwischen Prokop und Baur geht in die heiße Phase. Diesmal finden die Verhandlungen hinter geschlossenen Türen statt. Offenbar ist der DHB in der Zwickmühle. mehr...

Ecclestone weg, neue Führung da. Mit einem Trio will der neue Formel-1-Besitzer Liberty Media die Königsklasse des Motorsports auf einen neuen Erfolgskurs bringen. Ecclestones Rat bleibt teuer. mehr...

Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg geht im letzten Riesenslalom vor der WM mit einer kleinen Chance auf einen Podestplatz in den zweiten Durchgang. mehr...

Emir Spahic will es wissen. Der vom HSV freigestellte Profi reichte beim Arbeitsgericht Hamburg Klage ein. Der Innenverteidiger, dessen Vertrag noch bis zum 30. Juni läuft, will weiterbeschäftigt werden und wieder am Mannschaftstraining der Profis teilnehmen dürfen. mehr...