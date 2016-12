New Yorkerin gibt nach 57 Jahren Buch zurück

dpa New York. Eine 72 Jahre alte New Yorkerin hat nach 57 Jahren eine Ausgabe von „Vom Winde verweht“ in die Bücherei zurückgebracht. „Ich wollte es nicht klauen, das war eine jugendliche Indiskretion“, sagte Barbara Roston der „New York Times“. Das Buch hätte am 18. November 1959 zurückgegeben werden sollen, die damalige Überziehungsstrafe betrug fünf US-Cents pro Tag. Roston würde der Brooklyn Public Library damit 1042,10 Dollar, also umgerechnet 999,48 Euro schulden. Weil das Buch aber nicht im Computersystem der Bibliothek erfasst ist, muss Roston keine Strafgebühren bezahlen.