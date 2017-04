New Yorker Börse mit Verlusten vor der Osterpause

dpa New York. Die Wall Street hat sich mit Verlusten in das verlängerte Osterwochenende verabschiedet. Der Dow Jones Industrial verlor am Gründonnerstag bei ruhigem Handel 0,67 Prozent auf 20 453 Punkte. Der Euro gab die Kursgewinne vom Vortag wieder ab und kostete 1,0618 US-Dollar.