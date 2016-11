Neuzugang in der Gemeinschaftspraxis

gn Bad Bentheim. Vielfältige medizinische Betreuung bietet die Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Dr. Walles, Tobias Tegeder und Dr. Rötting mit Sitz an der Rheiner Straße 11 in Bad Bentheim an.

Der Schwerpunkt liegt auf der hausärztlichen Betreuung inklusive Sonographie, Kreislauf- und Gefäßdiagnostik sowie der Sport- und Bademedizin. Zu den allgemeinen Leistungen gehören der Gesundheitscheck (alle zwei Jahre ab dem 35. Lebensjahr), die Krebsfürsorge für Männer ab dem 45. Lebensjahr, die Hautkrebsfürsorge ab dem 35. Lebensjahr und die Jugendgesundheitsberatung.

Seit Kurzem wird die umfangreiche medizinische Leistungspalette durch den Neuzugang von Tobias Tegeder erweitert. Er ist Facharzt für Innere Medizin mit den Zusatzbezeichnungen Diabetologie, Ernährungsmedizin, Bluthochdruckmedizin, Notfallmedizin, als auch den zunehmend wichtigen Gebieten Geriatrie (Altersmedizin) und Palliativmedizin („leidensmindernde Therapie am Lebensende“). Zuvor war er als Oberarzt in der Geriatrie des Jakobi-Krankenhauses Rheine beschäftigt.

Die Praxis ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhrund von 16 bis 18 Uhr, Dienstag von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 19 Uhr, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr.

Nähere Informationen: Telefonnummer 05922 2088, Internet www.arzt-bad-bentheim.de.