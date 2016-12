Neustart für den Triathlon am Vechtesee

Vorwärts Nordhorn, der LCN und der Bootsclub richten den Wettkampf gemeinsam am 30. Juli aus. Sie wollen den breitensportlichen Charakter des Wettbewerbs wieder mehr in den Fokus rücken. Start ist beim BCN-Bootshaus.

Nordhorn. In Nordhorn wird es 2017 wieder einen Triathlon-Wettbewerb geben. Der SV Vorwärts, der Leichtathletik-Club und der Bootsclub haben sich zusammengefunden, um wieder einen Wettbewerb mit Breitensportcharakter auf die Beine zu stellen. Der Termin steht bereits fest: Am Sonntag, 30. Juli, und damit am letzten Wochenende in den Sommerferien, wird es voraussichtlich einen Einzel-Wettkampf über 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 6 Kilometer Laufen, einen Staffelwettbewerb und einen Duathlon (Swim & Run) für Schüler geben.

Damit führen die drei Vereine den Triathlon in Nordhorn zurück zu seinen Wurzeln. Einst als Breitensportveranstaltung initiiert, wurde der Wettbewerb ab 2012 vor allem dank des Engagements der NVB und der Sparkasse auf ein neues Level gehoben und beinhaltete auch einen Landesliga-Wettkampf. Im Sommer 2015 wurde die vierte Auflage jedoch kurzfristig abgesagt. Hintergrund: Für die Veranstaltung hätte die Osttangente erneut halbseitig gesperrt werden müssen. Doch durch die seinerzeitige Komplettsanierung der Euregiostraße fiel die Umleitungsstrecke weg. Im Interesse der Verkehrsteilnehmer und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit wurde der Grafschafter Triathlon abgesagt. Im Oktober 2015 folgte das endgültige Aus. NVB und Sparkasse bemängelten neben der fehlenden Breitenwirkung auch die Besucherzahlen, die auf einem gleichbleibend niedrigen Niveau geblieben seien. Sie sahen den Aufwand mit mehr als 300 Organisatoren und Helfern nicht mehr gerechtfertigt.

Zu diesen Dimensionen wollen Vorwärts, LCN und BCN nicht zurück; ihnen schwebt ein Wettbewerb vor, der für Neueinsteiger ebenso interessant ist wie für die Triathlon-Größen der Region. Zentrum der Veranstaltung soll auch nicht mehr der Neumarkt sein, sondern das Gelände des Bootsclubs am Vechtesee, wo sich die Wechselzone befindet und ein Rahmenprogramm angeboten werden soll. Gespräche mit der Stadt Nordhorn werden bereits ebenso geführt wie mit potenziellen Sponsoren.