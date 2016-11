Neuschnee in Alpen und einigen Mittelgebirgen

Die neue Woche hat im Alpenraum und in einigen Höhenlagen der Mittelgebirge mit etwas Neuschnee begonnen. In der Nacht seien auf der Zugspitze etwa 26 Zentimeter gefallen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Wetterdienstes in Offenbach.