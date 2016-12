Neureuther und Luitz mit Chancen auf Podestplätze

Mehr aus diesem Ressort

Die Weihnachtspause sehnen die deutschen Biathleten alle herbei. Seit November sind die Skijäger nun unterwegs, die Kräfte schwinden. Im letzten Rennen des Jahres wollen sie noch mal angreifen: Die Massenstarts in Nove Mesto vor über 30 000 Fans werden ein Spektakel. mehr...

Vor dem Spitzenspiel am Mittwoch gegen Leipzig will der FC Bayern gegen Darmstadt noch ein Ausrufezeichen setzen und die Tabellenführung zurückerobern. RB-Bezwinger Ingolstadt möchte indes auch Leverkusen ärgern. mehr...

Nach dem Patzer in Ingolstadt ist Neuling Leipzig wieder auf Kurs und zumindest bis Sonntag auch Bundesliga-Spitzenreiter. Die Bühne für das große Duell am Mittwoch in München ist auf jeden Fall bereitet. Jubeln dürfen auch Augsburgs Coach Manuel Baum und der VfL Wolfsburg. mehr...