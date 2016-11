Neureuther bei Slalom in Levi auf Podestkurs

Mehr aus diesem Ressort

Robert Stieglitz ist neuer Europameister im Halbschwergewicht. Der 35 Jahre alte Magdeburger bezwang Titelverteidiger Mehdi Amar aus Frankreich nach Punkten. Max Schmeling holte 1927 in diesem Limit seinen ersten großen Titel.

Zwei Schach-Giganten - und zwei Remis zum Auftakt der Weltmeisterschaft. Herausforderer Sergej Karjakin ließ in den ersten beiden Partien erkennen, dass er nicht zufällig im Finale steht. Champion Magnus Carlsen muss auf der Hut sein.

Bundestrainer Joachim Löw und die Nationalspieler verbringen inmitten der Länderspielwoche ungewöhnliche Tage in Rom. Statt Taktiktraining stehen Erkundungstouren durch die italienische Hauptstadt und der Besuch beim Papst an. Erst Montagnachmittag wird es wieder sportlich.

Er kann es schaffen, er will es schaffen. An diesem Sonntag steht Nico Rosberg in São Paulo womöglich vor dem größten Triumph seiner Karriere.