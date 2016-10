Neun Soldaten bei Bombenanschlag in Südosttürkei getötet

dpa Istanbul. Bei einem Autobomben-Anschlag in der süddosttürkischen Provinz Hakkari sind neun Soldaten getötet worden. Elf Menschen seien verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur DHA unter Berufung auf die türkischen Streitkräfte. Die Armee lastet den Anschlag der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK an, die sich zunächst nicht dazu bekannte. Die türkische Armee geht seit Sommer vergangenen Jahres in einer Offensive gegen die PKK im Südosten der Türkei vor. Ein mehr als zwei Jahre anhaltender Waffenstillstand war zuvor gescheitert.