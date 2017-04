Neun Landarbeiter in Brasilien ermordet

dpa Colniza. Mit Schüssen und Messerstichen sind neun Landarbeiter im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso ermordet worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Leichen der Männer bereits am Donnerstag entdeckt worden. In Brasilien ist vom „Massaker von Colniza“ die Rede. Das ist der nächstgelegene Ort. Die Tat fand in einer sehr abgelegenen Gegend statt, vermutet wird ein Konflikt mit Farmern in der Gegend. Nach Angaben des Portals „O Globo“ gibt es den Verdacht, dass Auftragsmörder von Großgrundbesitzern angeheuert worden sein könnten. Laut Familienangehörigen ging es um Landkonflikte.