Neun Großveranstaltungen 2017 in Geeste

Geeste. Einen gut gefüllten Veranstaltungsplan hat die Gemeinde Geeste für die Freiluftsaison von Ende Mai bis Anfang Oktober 2017. Festivals, Konzerte und Märkte stehen auf dem Programm.

Es ist eine Mischung aus Veranstaltungen mit Tradition und Neuerungen. Damit wird allen Altersgruppen Spaß und Unterhaltung geboten. Die wichtigsten Schauplätze sind das Speicherbecken Geeste und das Emsland-Moormuseum in Groß Hesepe, aber es gibt auch eine Veranstaltung in Dalum. Nach dem Umbau der Gaststätte Deichkrone und der neuen öffentlichen Sonnenterrasse gibt es am See noch bessere Bedingungen für Veranstaltungen.

Der Saisonauftakt ist 2017 den Freunden der luftgekühlten Motoren aus dem Hause Volkswagen vorbehalten. Vom 19. bis zum 21. Mai sind die Käferfreunde Emsland wieder Gastgeber des Käfertreffens, der Air-Cooled-Show, am Speicherbecken Geeste. Neben einem Programm für die ganze Familie gibt es wieder einen Teilemarkt für die Oldtimerfreunde. 2016 wurde ein Teilnahmerekord mit mehr als 500 Fahrzeugen aufgestellt.

Der Erfolg des ersten „House-am-See-Festivals“ mit 2500 Gästen, die sich von 30 DJ mit elektronischer Musik versorgen ließen, soll am 25. und 26. Mai fortgesetzt werden – dann noch größer als bei der Premiere 2016. Damit reagieren die Veranstalter auf die positiven Reaktionen beim Partyvolk.

Nach mehrjähriger Pause fand 2016 am Speichersee wieder ein Drachenfest statt. 30 Teams aus Deutschland und den Niederlanden ließen 80 farbenfrohen Kostbarkeiten bei sommerlichen Temperaturen in die Lüfte steigen. Die Resonanz der Teilnehmer und Zuschauer war so gut, dass es am 10. und 11. Juni eine Neuauflage gibt. Organisiert wird das Drachenfest von der Gemeinde Geeste in Kooperation mit der Stadt Lingen und dem Drachentreff des Jugendzentrums in Lingen.

Die zehnte Geester Seemeile findet am 8. und 9. Juli statt. 2016 wurde erstmals ein Fest des Wassersports mit dem Familientag am Sonntag verbunden. Weil dies beim Publikum und den am See aktiven Sportvereinen gut ankam, soll dies wiederholt werden.

Das traditionelle Buchweizenblütenfest im Emsland-Moormuseum ist auf den 30. Juli terminiert. Zum 23. Mal werden rund um den Siedlerhof Brauchtum, Kunsthandwerk und auf alte Art erzeugte Produkte präsentiert.

Zwei Veranstaltungen gibt es am 13. August, das Shanty-Open-Air am Speichersee und den mittelalterlichen Markt am Martin-Luther-Haus in Dalum. 2016 hatte der Shantychor Geeste schätzungsweise 18.000 Gäste. Erstmals veranstaltet die evangelisch-lutherische Gemeinde Dalum einen mittelalterlichen Markt, passend zum Jubiläum „500 Jahre Reformation“.

Das dritte Holi-Heaven-Festival am Speichersee gibt es am 26. August. Nachdem die große Freiluftparty gelaufen ist, wird mit dem Family-Holi am 27. August ein Familienfest angeboten.

Den Abschluss der Freiluftsaison in der Gemeinde Geeste macht der zehnte Herbst am Siedlerhof im Moormuseum. Passend zum Erntedank steht bei diesem Markt für Genießer gutes und gesundes Essen im Mittelpunkt. Kochkunst und Produkte hoher Qualität aus der Region werden präsentiert.