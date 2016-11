Neuling Leipzig übernimmt die Spitze - Hasenhüttl „stolz“

Mehr aus diesem Ressort

Andy Murray hat nicht nachgelassen. Auf beeindruckende Weise gewann der Schotte seine Vorrundengruppe bei der Tennis-WM. So wahrte er seine Chance, erstmals den Saisonabschluss für sich zu entscheiden - und als Bester der Tennis-Branche in das neue Jahr zu starten. mehr...

Aufsteiger RB Leipzig ist erstmals Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl erkämpfte am Freitagabend zum Auftakt des 11. Spieltags einen 3:2 (1:2)-Sieg bei Bayer 04 Leverkusen und setzte sich mit 27 Punkten an die Spitze. mehr...

Seit dem 3. Spieltag führt Braunschweig die Zweitliga-Tabelle an. Nach dem 1:1 in Bochum könnten die Niedersachsen aber Platz eins an Stuttgart verlieren. Jubeln durfte indes Jürgen Kramny, der in seinem ersten Spiel als Bielefeld-Trainer drei Punkte holt. mehr...