Neues TV-Magazin überwindet Grenzen

Der Start der Sendung fällt nicht ohne Grund auf den 7. Juni, denn an diesem Tag feiert die Ems-Dollart-Region ihren 40. Geburtstag mit einem Jubiläumsfest in Papenburg. Auf der Veranstaltung gratulieren die Projektpartner der EDR auch filmisch zum Geburtstag.

Themenschwerpunkte der ersten vier Sendungen (jeweils mittwochs um 18.30 Uhr auf ev1.tv sowie im Livestream und der Mediathek auf www.ev1.tv ) sind Kultur, Infrastruktur, Studium und Freizeit. Nach einer Sommerpause kehrt die Sendereihe dann am 6. September auf die Bildschirme in der Region zurück.

Die Moderatoren sprechen mit Menschen, die dies- und jenseits der Grenze wohnen, sie besuchen besondere Schauplätze des grenzüberschreitenden Miteinanders, wie zum Beispiel das Wattenmeer oder den Naturpark Moor, und unterhalten mit Fakten und Anekdoten über die jeweilige Kultur der Niederländer und Deutschen. Eine Besonderheit ist dabei, dass die Sendungen grundsätzlich zweisprachig aufgebaut sind – Fernsehen überwindet also in diesem Fall auch Sprachgrenzen.

Ein deutsch-niederländisches Moderatoren-Duo entführt die Zuschauer ab dem 7. Juni zweimal pro Monat in das jeweilige Nachbarland: Anika aus Deutschland und der niederländische Wolter informieren über Leben und Alltag in den jeweiligen Ländern. Sie versuchen herauszufinden, wie die Menschen in der Grenzregion „ticken“, wo die Unterschiede liegen – aber vor allem auch, was die Nachbarn nach Jahrzehnten der europäischen Einigung und Annäherung eng miteinander verbindet.

Ev1.tv, der regionale Fernsehsender für das Emsland und die Grafschaft Bentheim, und der niederländische TV-Sender „RTV Drenthe“ starten ein neues Magazin-Format: „Ohne Grenzen / Zonder grenzen“ heißt die Sendereihe, die sich dem Leben in der deutsch-niederländischen Grenzregion widmet und am 7. Juni 2017 um 18.30 Uhr im Kabelfernsehprogramm von ev1.tv Premiere feiert.

Der regionale Fernsehsender ev1.tv sendet am Mittwoch eine neue Sendung, die Einblicke in das Leben in der Grenzregion gibt.

