Neues Jahr startet wechselhaft und nasskalt

Es klingt wie eine klassische griechische Tragödie: Die Ehefrau betrügt ihren Mann, zusammen mit ihrem Freund soll sie dann die Tötung des Gatten veranlasst haben. Das Opfer ist der griechische Botschafter in Brasilien. mehr...

Die irakische Hauptstadt ist weit weg vom Kriegsgeschehen in Mossul. Doch sicher ist sie nicht. Bei Anschlägen auf ein beliebtes Einkaufsviertel im Stadtzentrum sterben wieder zahlreiche Menschen. Der IS scheint sich auf die alte Guerillataktik zurückzuziehen. mehr...

Weil er bei einem Konzert für Kinder die Existenz des Weihnachtsmannes angezweifelt hat, ist ein Dirigent in Italien seinen Job los. Der Musiker hatte am Ende einer Konzert-Aufführung von Disneys „Die Eiskönigin“ im Auditorium in Rom gesagt: „Den Weihnachtsmann gibt es nicht.“ mehr...